„Eltern und Kinder müssen sich keine Sorgen machen, die OGS wird nach den Sommerferien wie gewohnt weiter gehen. Ich habe auch alle Mitarbeiterinnen ermutigt, sich beim künftigen Betreiber zu bewerben“, sagt Bettina Becker , Leiterin der Grundschule, im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Nach ihrer Auskunft wird am 24. Juni in der Ratssitzung über den neuen Träger entschieden. Unglückliches Verfahren „Für uns ist das ein sehr unglückliches Verfahren“, sagt Thomas Freye, Leiter des Kinderschutzbundes in Höxter, der die OGS seit 17 Jahren betrieben hat. Im vergangenen Jahr habe man sich entschieden, die Trägerschaft in professionelle Hände abzugeben. „Die ehrenamtliche Organisation ist so von uns nicht mehr leistbar.