Nach den Gewittern der Vortage führte die Weser Hochwasser, und so hatten die Fährleute gleich richtig was zu tun. Die Fähren und die Fluss würden NRW und Niedersachsen stark verbinden, eben wie die beiden neuen Fähren, meinte Boffzens Samtgemeindebürgermeister Tino Wenkel. Das 90 Jahre alte Fährboot zwischen Herstelle und Würgassen wird jetzt ausgemustert, obwohl es noch zwei Jahre „TÜV“ hat. Und auch die Fährverbindung zwischen dem Gasthaus „Eulenkrug“ und Wehrden ist eine alte Weserquerung. Radfahrer und Spaziergänger können sich jetzt freuen, dass mit den beiden neuen Fähren die Verbindungen für Jahrzehnte gesichert werden konnten. Beverungens Bürgermeister Hubertus Grimm erklärte bei der Einweihung an der Anlegestelle in Herstelle, dass dieses Jahr bis zum 3.