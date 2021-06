Voranmeldung zu Libori-Gottesdiensten notwendig

Erzbischöfliches Generalvikariat: Anmeldeschluss am 16. Juli

Paderborn -

Libori findet Corona-bedingt auch 2021 unter besonderen Bedingungen statt – in eingeschränkter Form. Wie im vergangenen Jahr werde zu bestimmten Gottesdiensten in der gesamten Libori-Woche eine Voranmeldung notwendig sein, die verpflichtend für die Teilnahme an dem jeweiligen Gottesdienst ist, teilte das Erzbischöfliche Generalvikariat mit.