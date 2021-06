Wer zu den ersten gehören möchte, die ins kühle Nass eintauchen, sollte zeitig aufstehen: Um 6.30 Uhr öffnen sich die Tore, an denen ab sofort neue elektronische Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Kein Schnelltest notwendig

Wie schon im Vorjahr unterliegt der Badebetrieb coronabedingt zwar einigen Einschränkungen, allerdings haben sich die Inzidenzwerte erfreulicherweise in den vergangenen Wochen so stabil rückläufig entwickelt, dass der Saisonstart auf soliden Beinen steht , geben jetzt die Wirtschaftsbetriebe Lübbecke bekannt. So ist bei der aktuellen Inzidenzstufe 1 keine negative Testbescheinigung beziehungsweise der Nachweis einer vollständigen Impfung oder zur Genesung von einer Covid-Erkrankung mehr erforderlich.

Das Hygienekonzept sieht eine Einschränkung der Besucherzahl vor. Auch in dieser Saison wird dazu die aktuelle Auslastung des Bades in Echtzeit auf der Internet-Präsenz der Wirtschaftsbetriebe einsehbar sein. So sollen sich Interessierte vorab informieren können, ob sich die Anfahrt lohnt oder ob damit zu rechnen ist, möglicherweise nicht mehr eingelassen zu werden.

Zahlung auch mit Apple-Pay möglich

Nach Auswertung der tatsächlichen Nutzung von Saison- und Mehrfachkarten, Ferienpass und Co. wurde die Eintrittspreisstruktur deutlich verschlankt, von bisher 19 auf zukünftig nur noch neun Tarife. Kinder können jetzt innerhalb der Saison für 90 Cent je Besuch schwimmen. Alle Tarife können am Kassenautomaten gelöst werden, an dem von nun an auch eine Zahlung mit EC-Karte, Apple-Pay und weiteren möglich ist. Das aufwendige Verfahren für den Kartenkauf, welches bisher nur während der Öffnungszeiten der Personalkasse möglich war, entfällt.

Alle weiteren Informationen zu Corona-Regeln, Öffnungszeiten und Preisen finden sich auf der Internetseite der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke unter wbl-luebbecke.de/freibad-gehlenbeck.