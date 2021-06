Seit dem vergangenen Samstag ist es endlich wieder soweit. Die Minigolf-Anlage an der B 68 in Künsebeck ist für alle Geimpften, Gesundeten und Menschen mit gültigem Test wieder geöffnet. Dabei können bis zum Herbst die Bälle in frischem Umfeld rollen. Als Corona plötzlich den Spielbetrieb der Minigolfer lahm legte, musste ein anderes Betätigungsfeld gesucht werden.