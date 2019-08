Das brennende Hochhaus in der Herforder Innenstadt. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde und Bernd Bexte

Herford (WB). Großalarm in der Herforder Innenstadt: Bei einem Dachgeschossbrand ist vermutlich eine 72-jährige Frau am Mittwoch ums Leben gekommen. Fünf Senioren wurden verletzt. Die Behörden riefen dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten – so dicht war der Rauch.