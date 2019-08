Von Moritz Winde

Herford (WB). Von 33 auf 97 – die Kapazitäten haben sich fast verdreifacht: Ende nächster Woche soll das neue Pendler-Paradies an der Anschlussstelle Herford-Ost eröffnet werden. 390.000 Euro sind in den Ausbau geflossen. Es ist einer der größten Parkplätze an der A2 in Ostwestfalen-Lippe.