Von Burgit Hörttrich

Die Resonanz sei überwältigen gewesen: »Wir mussten einen Anmeldestopp verhängen, weil so viele Menschen Jens Spahn sehen wollten.« Die gut 200, die dabei waren, erlebten nicht nur eine muntere Minister-Rede, sondern auch Europa-Parlamentarier Elmar Brok, der trotz des Debakel über seine Nicht-Berücksichtigung auf der NRW-Liste für die Europa-Wahl gekommen war, um in seinem Grußwort eine Lanze für die europäische Idee zu brechen.

Trotz aller Beschwernisse: Für Brok war die Fahrt im ICE nach Bielefeld in Hamm zu Ende, weil ein Baum die Gleise blockierte. Das CDU-Urgestein nahm sich kurzerhand ein Taxi und betrat unter dem Beifall der Zuhörer um 18.15 Uhr den Saal.

»Wir wissen, was wir an ihm haben.«

Dort hatte bereits CDA-Bezirksvorsitzende Angelika Gemkow daran erinnert, dass Brok in OWL einstimmig »für Europa« nominiert worden sei: »Wir wissen, was wir an ihm haben.«

Ralf Brauksiepe, Ex-Bundestagsabgeordneter und Ex-Patientenbeauftragter, kündigte an, er werde für das Amt des CDA-Landesvorsitzenden, das er 17 Jahre inne gehabt habe, nicht mehr kandidieren. Brauksiepe wechselte von der Politik in die

CDA-Neujahrsempfang mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Fotostrecke

Foto: Oliver Schwabe

Geschäftsführung des Wohnungsunternehmens Vivawest, ist dort Arbeitsdirektor.

Jens Spahn wurde vor dem haus der Kirche von Demonstranten überwiegend aus Pflegeberufen empfangen, die auf Schildern Slogans wie »Krankenhaus statt Fabrik« oder »Gute Pflege statt Profit« zeigten. Spahn diskutierte mit ihnen, versicherte, es werde »Balance gehalten«, damit Krankenhäuser nicht am unteren Limit gefahren würden. Auch in seiner Rede ging er auf den Pflegenotstand ein, sagte, es gebe »kein Finanzierungs-, sondern ein Fachkräfteproblem.« Er wolle nichts schönreden, sei aber überzeugt davon, dass es »sich was zum Besseren tut.«

»unionsintern schwierige Momente«

Es sei in der Gesundheitspolitik, aber auch in anderen Politikbereichen, vieles auf den Weg gebracht worden, so Spahn, aber: »Es ist von uns selbst nicht wahrnehmbar gemacht worden.« Es sei »Vertrauen in die Demokratie« verloren gegangen. Dieses Vertrauen gelte es, zurück zu gewinnen. Er räumte ein, dass es seit der Bundestagswahl im September 2017 »unionsintern schwierige Momente« gegeben habe: »Streit darf zwei Stunden dauern, nicht zwei Wochen.«

Die CDU müsse anfangen, »über die Große Koalition hinaus zu denken.«

Deutschland, so Spahn, habe »das beste Gesundheitssystem der Welt«. Zum Thema Ärztemangel sagte er, er sei der NRW-Landesregierung dankbar, dass sie es möglich gemacht habe, an der Universität Bielefeld eine neue Medizinische Fakultät zu schaffen.

Jens Spahn ließ sich von Brauksiepe versichern, dass der CDA-Neujahrsempfang in Bielefeld »der beste ist, den es bundesweit gibt.« Spahn: »Da war es mir natürlich wichtig, dass wenigstens einmal in meinem Ministerleben hier dabei gewesen bin.« Überhaupt: Die Veranstaltung sei für ihn der erste Neujahrsempfang des Jahres 2019. Weil die Neujahrswünsche vor allem die Formulierung »... und vor allem Gesundheit« beinhalteten, erhielt Spahn sein »Redehonorar« in Form von zwei Flaschen Rotkäppchensaft. Angelika Gemkow: »Der Saft ist sehr eisenhaltig.«