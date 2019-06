Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). Der Krimi »Das System« von Ex-Bertelsmann- und Karstadt-Manager Thomas Middelhoff wird 2019 nicht wie geplant beim Verlag Langen Müller erscheinen. Ein späterer Termin stehe noch nicht fest, erklärte Sprecherin Silke Ruoff. Der Autor arbeite an mehreren Projekten und sei als Redner viel unterwegs.

Indessen berichtet der christliche Verlag Adeo über ein anderes Buch des nach Freilassung aus der Haft in Hamburg lebenden Ex-Managers. Das 208-seitige Werk soll den Titel »Schuldig. Vom Scheitern und Wiederaufstehen« tragen und ab 27. August im Buchhandel verfügbar sein. »Big T«, wie Middelhoff schon in Gütersloh genannt wurde, schreibt darin, wie er nach sagenhaftem Aufstieg einen Absturz erlebte. Im Dezember 2014 wurde er wegen Untreue zu drei Jahren Haft verurteilt und noch im Gericht abgeführt.

Middelhoff verlor Ansehen, Geld und Gesundheit. Er schrieb darüber und über seinen Wandel durch Haft und Arbeit mit behinderten Menschen in den von Bodelschwinghschen Stiftungen bereits in dem Buch »A115 – der Sturz«. Die Reue, die ihn nach eigener Darstellung zu einem verschütteten christlichen Glauben zurückführte, soll auch Thema des neuen Buches sein. Er wolle so andere bewahren, seine Fehler zu wiederholen, erklärt der Verlag.

Darüber, an wen das Honorar für die Autorentätigkeit geht, streitet sich Middelhoff mit Insolvenzverwalter Thorsten Fuest.