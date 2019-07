Wer eine Eins auf dem Zeugnis hat, der darf sich freuen. Denn zum Lob der Eltern gibt es für sehr gute Schüler auch in diesem Jahr wieder eine Prämie vom WESTFALEN-BLATT dazu. Ausgezeichnet werden auf diese Weise Einsen in den Fächern Deutsch und Mathematik.

Für Kinder und Jugendliche gilt: Legt einfach euer aktuelles Zeugnis am Freitag, 12. Juli, in einer WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstell e vor. Die Aktion läuft nur an diesem Tag. Ihr bekommt einen Buchgutschein im Wert von zehn Euro geschenkt, einzulösen ebenfalls beim WESTFALEN-BLATT.

Den Gutschein erhaltet ihr auch, wenn ihr im Fach Deutsch nur in einem der Bereiche Rechtschreibung, Lesen oder Sprachgebrauch ein »sehr gut« bekommen habt.