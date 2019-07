Symbolbild: Um schöne Fotos zu »schießen«, wollten zwei Hobbyfotographen aus OWL gewaltsam in das Gasturbinenkraftwerk in Bielefeld-Ummeln eindringen. Foto: dpa

Bielefeld (WB/ots). Zwei Hobbyfotographen haben am Mittwoch versucht, gewaltsam in ein Gasturbinenkraftwerk an der Umlostraße in Bielefeld-Ummeln einzudringen.