Sie machen und präsentieren Kunst in leer stehenden Ladenlokalen: Marlies Jung (von links), Luise Krolzik, Horst Krückemeier, Christel Heermann, Ingrid Rafael, Maria Stüker und Angela Bandeili laden in die Schauräume ein. Foto: Uta Jostwerner

Von Uta Jostwerner

Mit der verletzten Würde beschäftigt sich die Künstlerin Luise Krolzik in einer Installation. Diese besteht aus einem Stuhlkreis – verwertet wurden Schulstühle vom Sperrmüll. Auf ihnen lagern abgeschlagene Puppenköpfe. An der Wand hängt ein Bild, das die Thematik des Rattenfängers von Hameln aufgreift. »Es heißt ‘Sind so kleine Hände’«, erklärt die Künstlerin, die wie ihre beiden Kolleginnen Angela Bandeili und Christel Heermann zum Thema »Die Würde des Menschen . . .« gearbeitet hat.

Zu sehen sind die Werk von diesem Freitag an in den so genannten Schauräumen – drei leer stehenden Ladenlokalen in der Kavalleriestraße 6 sowie in der Friedrich-Ebert-Straße 9 und 11.

Die drei Künstlerinnen des Künstlerinnenforums präsentieren ihre Arbeiten in der Kavalleriestraße. Zu ihrer Installation zeigt Krolzik einen Kurzfilm, in dem sie Missbrauchsopfer und Experten zu dem Thema interviewt.

Europa-Baum aus Stahl

Auf die Mitwirkung ihrer Mitmenschen hat sich auch Christel Heermann verlassen. Sie präsentiert einen Europa-Baum aus Stahl. Vor der diesjährigen Europawahl am 17. Mai hat sie die Botschaften und Ministerien aller 28 Mitgliedsstaaten angeschrieben und gebeten, genau um 13 Uhr ein Foto zu machen. 21 Staaten haben sich darauf eingelassen. Die Fotografien hängen wie Fahnen an dem Baum. »So entstand eine virtuelle, synchronisierte Momentaufnahme aus den EU-Ländern«, freut sich Heermann, deren Installation noch nicht vollendet ist. »Ich plane, dem Europa-Baum mit O-Tönen aus den Ländern und landestypischen Liedern Stimmen und Klang zu geben«, erzählt die Künstlerin.

Um den besonderen Moment, sozusagen die Würde des Augenblicks, geht es Angela Bandeili in ihren Porträts. Ausgangspunkt bilden Fotografien, wobei bestimmte Lichtmomente und Stimmungen malerisch und farblich herausgearbeitet werden. In einer Reihe von Selbstporträts sucht Bandeili »nach der weiblichen Identität«.

Malen, was einen beschäftigt

In Raum 9 (Friedrich-Ebert-Straße 9) beschäftigt sich der Grafiker und Zeichner Horst Krückemeier ebenfalls mit dem menschlichen, aber ebenso auch tierischen Porträt. Er hat dazu temporär sein Atelier vom Art Center in der Hans-Sachs-Straße an den Kesselbrink verlegt und bietet interessierten Besuchern die Möglichkeit, sich von ihm porträtieren zu lassen. »Etwas Zeit, etwa 20 Minuten, sollte man schon mitbringen. Bei Interesse können die Porträts auch erworben werden. Allerdings besteht dazu keine Pflicht«, unterstreicht der Künstler.

Krückemeier teilt sich den Raum mit Maria Stüker, die ebenfalls Porträts zeichnet. »Aber nicht ausschließlich. Ich male, was mich beschäftigt. Dabei kann es auch um Machtmissbrauch, Kriege oder Süchte gehen«, erzählt die Künstlerin.

Einen Raum weiter, in Nummer 11, hat Ingrid Rafael ihr Studio eingerichtet. Die Künstlerin ist gebürtige Bielefelderin und hat 40 Jahre in Berlin gelebt. Sie wird vor Ort arbeiten sowie Bilder aus der Serie »Love is in the Air« zeigen. »Darin verarbeite ich das Thema der menschlichen Beziehungen. Es geht um Erotik, Spannung, Trennung und Tod«, sagt Rafael. Immer samstags lädt sie die Bielefelder Öffentlichkeit zudem von 15 bis 17 Uhr zum »Café des Artistes« mit selbst gebackenem Kuchen ein.

Es geht um Erotik und Tod

Ferner wird Marlies Jung an vier Terminen »Ausdrucksmalen in Anlehnung an Arno Stern« anbieten. Stern betreute nach dem Zeiten Weltkrieg in Paris traumatisierte Kinder und stellte fest, dass das Malen eine heilende Wirkung entfaltete. Während einer Aktion malen jeweils sechs Erwachsene und Kinder zusammen und entdecken den spielerischen Umgang mit Acrylfarben. Die Aktionen finden am 9., 10., 16. und 17. August jeweils von 16 bis 17.30 Uhr statt. Anmeldungen werden unter E-Mail buero@offeneateliers-bielefeld.de entgegen genommen.

Mit einer Tanz- und Musik-Performance unterhalten die Tänzerin Annika Hofgesang und der Kontrabassist Milai Bozc ihr Publikum am Freitag, 30. August, sowie am Sonntag, 1. September, jeweils um 18 Uhr.

Die Ausstellung »Schauräume – Ausstellung, Atelier, Aktion« wird heute um 15 Uhr eröffnet und läuft bis zum 1. September. Geöffnet: freitags bis sonntags von 15 bis 19 Uhr.