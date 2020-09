Stichwahl in 25 Städten in OWL

In Altenbeken im Kreis Paderborn tritt Matthias Möllers (CDU) die Nachfolge des SPD-Bürgermeisters Hans Jürgen Wessels (64) an, der sich nach 21 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl stellte. In Borchen (ebenfalls Kreis Paderborn) hat Amtsinhaber Reiner Allerdissen (SPD) den Posten an den Parteilosen Uwe Gockel verloren, der mit 54,6 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit errang.

Weitere Machtwechsel auf dem Chefposten sind in drei bislang SPD-regierten Rathäusern sicher: In Höxter ist Amtsinhaber und SPD-Mitglied Alexander Fischer nach nur 14,5 Prozent im ersten Wahlgang seinen Posten nach zwei Amtsperioden vor der Stichwahl los. Dort fällt die Entscheidung zwischen dem von der CDU unterstützten Daniel Razat und dem von Fischers SPD protegierten parteilosen Daniel Hartmann.

In Bad Salzuflen (Kreis Lippe) hat CDU-Kandidat Dirk Tolkemitt mit 55,9 Prozent den SPD-Amtsinhaber Roland Thomas nach nur einer Wahlperiode abgelöst. In Extertal ist SPD-Bürgermeisterin Monika Rehmert ebenfalls nach nur fünf Jahren krachend abgewählt worden. Sie holte lediglich 16,3 Prozent und Platz drei. In der Stichwahl machen Frank Meier (Zukunft Extertal/36,5 Prozent) und FDP-Kandidat Christian Sauter (27,0) die Nachfolge unter sich aus. Die erst in diesem Jahr gegründete Wählergruppierung „Zukunft Extertal“ holte aus dem Stand auch bei der Gemeinderatswahl 31,4 Prozent und ist damit mit Abstand stärkste Fraktion.

In Bad Lippspringe (Kreis Paderborn) hat derweil Bürgermeister-Kandidat Ulrich Lange die Rathaus-Spitze für die CDU zurückerobert. Seit 2009 war der parteilose Andreas Bee Bürgermeister, der nicht wieder angetreten war.

Auch andernorts gibt es strahlende Wahlsieger. In Salzkotten (Kreis Paderborn) wurde Bürgermeister Ulrich Berger (50/CDU) mit 93,9 Prozent im Amt bestätigt – AfD-Herausforderer Günter Koch kam auf 6,1 Prozent. Ohne Gegenkandidat stimmten indes 90,4 Prozent der Wähler in Stemwede (Kreis Minden-Lübbecke) für den einzigen FDP-Bürgermeister in OWL, Kai Abruszat.

Derweil verspricht so manche Stichwahl spannend zu werden. Nicht nur in Bielefeld, wo das ­Duell um das Oberbürgermeisteramt einer Richtungsentscheidung gleichkommt. Denn die Stimme von Amtsinhaber Pit Clausen (SPD) oder seinem Herausforderer, dem früheren CDU-Landtagsabgeordneten Ralf Nettelstroth, könnte im Stadtrat das Zünglein an der Waage sein.

Gleich in drei Rathäusern im Kreis Minden-Lübbecke droht SPD-Bürgermeistern die Abwahl. In Bad Oeynhausen liefern sich Amtsinhaber Achim Wilmsmeier (SPD) und CDU-Kandidat Lars Bökenkröger ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bökenkröger lag im ersten Wahlgang mit 35,2 Prozent vor Wilmsmeier (34,9). Auch in Hüllhorst landete CDU-Herausforderer Michael Kasche (48,1 Prozent) vor SPD-Amtsinhaber Bernd Rührup (42,2). In Porta Westfalica lag CDU-Kandidatin Sonja Gerlach (44,1) deutlich vor Jörg Achilles (SPD/27,4), der Parteigenosse Bernd Hedtmann beerben sollte.

In Halle (Kreis Gütersloh) holte CDU-Kandidat Thomas Tappe im ersten Durchgang 44,5 Prozent. Er tritt in der Stichwahl um die Nachfolge von Anne Rodenbrock-Wesselmann (SPD) gegen Edda Sommer (28,2/SPD) an, die am Ende 78 Stimmen Vorsprung auf die Grüne Kirsten Witte aufwies. Noch knapper war es im benachbarten Werther: Dort machten 18 Stimmen Unterschied den Weg frei für Johannes Decius (23,9 Prozent/UWG) gegen CDU-Kandidat Johannes Eckelmann. Favorit für die Stichwahl ist aber SPD-Mann Veith Lemmen (35,7 Prozent). Ganze 15 Stimmen machen derweil die CDU in Steinhagen zur stärksten Kraft im Gemeinderat vor der SPD, die 11,2 Prozent einbüßte.