Mit Wischmopp gewehrt: Lange Raubserie aufgeklärt?

„Wir lassen uns doch nicht einfach ausrauben!“, sagt Eray Ari aus Bielefeld. Der Betreiber eines griechischen Imbisses und sein Onkel haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Kripo einen bewaffneten Räuber fassen konnte – Willi B. , einen vorbestraften Mann. Jetzt versucht die Ermittlungskommission „Maske“ zu klären, ob der 36-Jährige eine ganze Serie von Überfällen im Raum Bielefeld/Herford begangen hat.

Es war am Donnerstag vergangener Woche gegen 23.40 Uhr. Eray Ari wischte den Boden im „Grill Olympia“, als ein Unbekannter mit einer Pistole in den Imbiss kam, drohte und Geld forderte. „Ich habe ihm den Wischmopp ins Gesicht geschlagen, und er hat sich gewehrt.“ In der Zwischenzeit hatte sich Turan Ari von hinten an den Täter geschlichen und ihn gepackt „Da konnte ich ihm die Pistole abnehmen und ihm damit zweimal auf den Kopf schlagen“, sagt Eray Ari. Der Mann sei geflohen, aber die Pistole und seine Maske habe er zurückgelassen. „Die Maske war selbst gemacht. Aus einem weißen T-Shirt, eine Art Sturmhaube.“

An den Gegenständen wurden DNA-Spuren gesichert, die zu einem Eintrag in der DNA-Datenbank passen. Sie gehören zu Willi B. aus Bielefeld, der unter anderem wegen Raubes polizeibekannt ist. Er sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft.

Ob mit der Festnahme die lange Raubserie der vergangenen Wochen endet, ist noch unklar. Allerdings: Auch wenn die Masken unterschiedlich waren, so beschrieben die Opfer den Täter in fast allen Fällen als auffallend schlank. Das soll zu Willi B. passen.

Unter anderem diese Taten weisen Parallelen auf:

6. Oktober: Ein Mann mit rotem Mund-Nase-Schutz und Pistole raubt einen Baumarkt in Bielefeld aus.

17. Oktober: Ein Unbekannter mit einer Mund-Nasen-Maske überfällt mit einer Pistole ein Lebensmittelgeschäft in Bielefeld und entkommt mit dem Geld.

29. Oktober: Zwei Männer rauben einen vierstelligen Betrag aus einem Markt in Löhne. Einer trägt eine Totenkopf-Maske, einer eine „Anonymus“-Maske.

5. November: Ein Mann mit einer sogenannten „Joker“-Maske bedroht in Bielefeld eine Supermarktkassiererin mit seiner Pistole und erbeutet Geld.

6. November: Mit einer „Joker“-Maske vor dem Gesicht überfällt ein Räuber eine Tankstelle in Bielefeld und macht Beute.

7. November: Ein Unbekannter mit einer „Joker“-Maske überfällt um 6.20 Uhr einen Edeka-Markt in Herford, bricht die Tat aber ab, weil das Geld gesichert ist.

11. November: Ein Mann mit einer OP-Maske und einer Pistole überfällt einen Supermarkt in Herford. Er flieht, als es ihm nicht schnell genug geht.

12. November: Ein Unbekannter mit einer schwarzen Maske und einer Pistole raubt Einnahmen aus einem Bielefelder Supermarkt.

Die Bielefelder und Herforder Kriminalbeamten der EK „Maske“ versuchen jetzt zu ermitteln, ob einige dieser Überfälle Willi B. zur Last gelegt werden können.