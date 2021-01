Corona-Lage bessert sich

In NRW liegt die Wocheninzidenz bei 128 – ohne die von Feiertagen verzerrten Daten zu Jahresbeginn bedeutet dies den niedrigsten Stand seit Ende Oktober. Auch in OWL fallen die Inzidenzzahlen seit Tagen deutlich. Alle Kreise und - um Nachmeldungen von Altfällen bereinigt – auch die Stadt Bielefeld weisen inzwischen Werte deutlich unter der Hotspot-Grenze von 200 auf.

Gesunken ist zudem die Zahl der Intensivpatienten – bundesweitauf 5050 am Freitag gegenüber in der Spitze 5745 am 3. Januar. Das zeigen Daten des Intensivregisters DIVI. In NRW waren es am Freitag noch 964 Patienten auf Intensivstationen, hier war der Höchstwert am 30. Dezember mit 1165 erreicht worden. Seither sinken die Zahlen stetig.

Die aktuell hohen Todeszahlen sind derweil mit dem Zeitverzug zur Infektion zu sehen. Die Ansteckung mit dem Virus stammte dementsprechend vor allem aus der Phase des starken Anstiegs Ende des vergangenen Jahres.

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Deutschland zwei Millionen Coronafälle bekannt, wie das RKI am Freitag vermeldete. Die Zahl der zumindest im ersten Durchgang Geimpften stieg derweil bundesweit auf mehr als eine Million.