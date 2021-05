Können wir den Umfragen trauen, Herr Schöppner?

„Ich traue den Umfragen gegenwärtig nicht über den Weg.“ Das sagt FDP-Chef Christian Lindner. Gibt es Gründe, den jüngsten Umfragen mit Werten wie 28 Prozent Grüne und 21 Prozent Union zu misstrauen? Klaus-Peter Schöppner: Ja, dieser Umfrage traue ich auch nicht. Generell sollte man nicht den Erhebungen trauen, die im direkten Umfeld eines Ereignisses stattfinden, wie in diesem Fall der Nominierung Annalena Baerbocks zur grünen Kanzlerkandidatin bei gleichzeitigem Endlosdrama der Unionskandidatur. Das beste Beispiel ist die Todesstrafe. Wenn man nach einem grauenhaften Kindesmord die Frage nach der Todesstrafe stellt, gibt es eine Mehrheit dafür. Ohne flankierendes, die Bürger bewegendes Ereignis gibt es eine hohe Gegnerschaft. Der situative Effekt ist ganz klar: Die Grünen werden so dargestellt, als hätten sie mit Baerbock alles richtig gemacht, und auf der anderen Seite kommt nach dem zähen Egotrip der beim Wähler unbeliebtere Armin Laschet heraus: Nicht der Wähler, so der Eindruck vieler, sondern die Partei steht an erster Stelle. Welche Folgen könnte ein situativer Effekt haben? Schöppner: Nach der Kanzlerkür der Union gab es im Parteienansehen einen merklichen Zacken nach unten. Die Erfahrung zeigt eine langsame Erholung, wenn das Thema in den Medien den „Ferner liefen“-Status erreicht hat. Arbeitet die Demoskopie bei der Sonntagsfrage noch seriös?