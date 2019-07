+++ Update: 9. Juli 2019 +++ Der Leichnam von Oliver K wurde gefunden. »Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariates 11 ergaben Hinweise auf die mögliche Identität des Verstorbenen. Diese bestätigten sich im Rahmen der Obduktion des Leichnams, Hinweise auf Fremdverschulden haben sich nicht ergeben«, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Wie berichtet, wollte Sergej Enns im August zum Ende des Familienurlaubs kurz vor dem Abflug aus Rhodos noch einmal kurz zum Strand gehen. Doch er kehrte nicht mehr ins Hotel zurück. Die Familie setzte daraufhin alle Hebel in Bewegung, um den 34-Jährigen zu finden. Sie startete eine große Flugblatt-Aktion und schaltete auch die griechischen Medien ein. »Zuletzt waren wir Anfang Dezember auf Rhodos und haben wieder Flugblätter verteilt«, berichtet Natalie Eisenbraun. Im Januar sei die nächste Reise auf die Insel geplant.

Weiterhin keine Spur gibt es auch vom Bielefelder Oliver K. (53). Er hatte am 10. Mai dieses Jahres gegen 7.30 Uhr sein Wohnhaus im Stadtteil Gellershagen verlassen und war mit seinem Firmenwagen zur Arbeit gefahren, kam dort aber nie an. Er trug eine Malerlatzhose. Die Polizei entdeckte später den Firmenbulli. Sämtliche Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Zuletzt gab es nach Angaben von Polizeisprecherin Kathryn Landwehrmeyer noch Hinweise von Zeugen, die Oliver K. in Minden gesehen haben wollen. Aber letztlich seien diese Hinweise nicht erfolgversprechend gewesen.