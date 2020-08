Dritte Filiale in Bielefeld – Firma will 20 Mitarbeiter beschäftigen

Bielefeld (WB/sb). Die »Back Factory« eröffnet eine weitere Filiale in Bielefeld – am Jahnplatz 3 an der Bushaltestelle. Das Unternehmen betreibt bereits Standorte an der Herforder Straße und an der Bahnhofstraße.