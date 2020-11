Die Strompreise steigen

Bundesweit haben nach Erhebungen des Vergleichsportals Veri­vox kurz vor Ende der Sechswochenfrist am morgigen Dienstag für Tarifänderungen zum Jahreswechsel bereits mehr als 200 Grundversorger eine Preiserhöhung angekündigt – im Schnitt um 4,4 Prozent. Für den typischen Durchschnittshaushalt bedeutet das Mehrkosten von rund 55 Euro im Jahr. Besonders viele Preiserhöhungen sind laut Verivox bisher in NRW, Baden-Württemberg und Hessen angekündigt worden. Dem stehen nur drei Preissenkungen um im Schnitt 2,5 Prozent gegenüber – im Norden und im Osten der Republik.

In OWL heben die Technischen Werke Osning in Halle den Strompreis in der Grundversorgung um 7,3 Prozent an, die Stadtwerke Lübbecke um 7,1 Prozent. Der Musterhaushalt zahlt dort dann rund 1300 Euro im Jahr. Die eng mit den Stadtwerken Bielefeld verbundene Elektrizitätsversorgung Werther erhöht den Preis um 5,3 Prozent, bei den Gemeindewerken Steinhagen sind es 4,6 Prozent und bei den Stadtwerken Gütersloh 2,3 Prozent. Die Stadtwerke Bielefeld haben sich bislang noch nicht zu möglichen Tarifanpassungen geäußert.

Höhere Netzgebühren als weiterer Preistreiber

Bei den größten deutschen Stromversorgern Eon und der RWE-Tochter Innogy bleibt der Strompreis zum Jahreswechsel stabil, wie Sprecher beider Unternehmen sagten. Wie lange dies gilt, sei noch nicht entschieden. »Wir beobachten die Entwicklung«, sagte ein Sprecher von Eon. Zusammen haben die Essener Konzerne bundesweit rund zehn Millionen Strom- und Gaskunden. Eon plant im Zuge eines groß angelegten Tauschs mit RWE, die Innogy-Kunden zu übernehmen.

Die Versorger begründen die Preisanpassungen vor allem mit gestiegenen Einkaufspreisen. Die Börsenhandelspreise für Strom liegen seit Monaten bei mehr als 50 Euro je Megawattstunde – im Vorjahr pendelten sie um die Marke von 30 Euro. Vor allem auch in OWL kommen in vielen Kommunen höhere Netzgebühren als weiterer Preistreiber hinzu. Sie machen fast ein Viertel des Strompreises aus und steigen teilweise um 20 Prozent. Auch die Verteuerung der CO 2 -Emissionszertifikate wirke kostentreibend, teilt der Branchenverband BDEW mit. Kleinere Entlastungen bei anderen Bestandteilen des Strompreises – so sinken die staatlichen Umlagen in Summe leicht – könnten den Anstieg nicht ausgleichen.

Verbraucherschützer kritisieren die Argumentation

Verbraucherschützer kritisieren die Argumentation. »Als vor einigen Jahren die Börsenpreise gesunken sind, haben die Versorger auf ihre langfristigen Verträge verwiesen und die Einsparungen nicht an ihre Kunden weitergegeben«, sagt der Energieexperte der Verbraucherzentrale NRW, Udo Sieverding. »Jetzt sind sie bei steigenden Börsenpreisen schnell mit Preiserhöhungen dabei.«

Die Bundesnetzagentur beziffert den Anteil der Beschaffungskosten am Strompreis auf etwa 22 Prozent. Mehr als die Hälfte entfällt auf Umlagen, Steuern und Abgaben. Zum 1. April hatte die Behörde einen durchschnittlichen Strompreis über alle Vertragsarten von 29,88 Cent je Kilowattstunde ermittelt. 2019 droht der Sprung über die 30-Cent-Marke.

Einen Vertrag in der klassischen Grundversorgung mit vergleichsweise hohen Preisen haben Zahlen der Bundesnetzagentur zufolge noch knapp 28 Prozent der Haushalte. Eine Umstellung des Vertrages lohne sich für viele, betonen die Wettbewerbshüter. Ein durchschnittlicher Haushaltskunde habe zuletzt durch einen Lieferantenwechsel 68 Euro im Jahr sparen können. Im Fall einer Preiserhöhung haben Kunden ein Sonderkündigungsrecht.