Bielefeld (WB). Das Evangelische Klinikum Bethel (EvKB) steht vom 1. Januar 2019 an unter einer neuen Führung: Dr. Rainer Norden wechselt von der Geschäftsführung in den Aufsichtsrat des Betheler Klinikums. Dr. Maren Thäter übernimmt gemeinsam mit Dr. Matthias Ernst die Geschäftsführung des EvKB und des Krankenhauses Mara.

Die organisatorische Neuausrichtung wurde am Freitag im Verwaltungsrat der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel bestätigt. Das Jahr 2019 beginnt im EvKB und im Krankenhaus Mara damit mit einer neuen Unternehmensorganisation. Dr. Rainer Norden, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der von Bodelschwinghschen Stiftungen, übernimmt im Aufsichtsrat des EvKB den Vorsitz. Der derzeitige Vorsitzende und Bethel-Chef Pastor Ulrich Pohl bleibt im Aufsichtsgremium des EvKB.

Thäter und Ernst übernehmen

Dr. Maren Thäter übernimmt gemeinsam mit Dr. Matthias Ernst die Geschäftsführung des Evangelischen Klinikums Bethel und des Krankenhauses Mara. Beide wurden bereits im Sommer 2017 in die Geschäftsführung der Krankenhäuser berufen. Innerhalb dieser neuen Struktur übernimmt Dr. Thäter jetzt den Vorsitz im EvKB. Dr. Ernst wird Vorsitzender des Krankenhauses Mara.

»Das EvKB ist ein zukunftsorientiertes und wirtschaftlich stabiles Klinikum geworden«, sagt Dr. Rainer Norden. Der 61-jährige gebürtige Duisburger wird weiterhin die Federführung für die Entwicklung der Hochschulmedizin im EvKB und im Krankenhaus Mara behalten. Norden konnte in seiner Amtszeit zahlreiche Bau-Investitionen im EvKB initiieren. So wurde unter seiner Leitung das Neubauprojekt des Kinderzentrums aufgelegt, das mit 70 Millionen Euro größte Spendenprojekt in der Geschichte von Bethel.

Stiftungen halten 98 Prozent der Anteile

Auch die Epilepsie-Rehabilitationsklinik des Krankenhauses Mara und die neue Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie entstanden in den vergangenen Jahren. In seiner Verantwortung lag die Erhöhung der Ausbildungsplätze an den Gesundheitsschulen ebenso wie der Ankauf weiterer Anteile des EvKB vom Evangelischen Johanneswerk durch Bethel. Die von Bodelschwinghschen Stiftungen halten seitdem 98 Prozent der Gesellschaftsanteile am EvKB. Damit einher ging auch die Namensänderung von »Evangelisches Krankenhaus Bielefeld« in »Evangelisches Klinikum Bethel« 2017.

Aus der Dreier- wird jetzt eine Doppelspitze: Dr. Maren Thäter und Dr. Matthias Ernst wurden bereits im Juni 2017 in die Geschäftsführung des EvKB und des Krankenhauses Mara mit ihren 4600 Mitarbeitern berufen. Dr. Maren Thäter (41) absolvierte nach ihrem Studium das Praktische Jahr und ihre Facharztausbildung in der Kinder- und Jugendmedizin in Bethel. Nach ihrem Abschluss im Gesundheitsmanagement übernahm sie 2013 die Leitung des Zentralen Erlösmanagements. Im Sommer 2016 wurde sie zur Direktorin berufen.

Dr. Matthias Ernst (49) hat im Herbst 2016 die Geschäftsführung des Krankenhauses Mara übernommen. 2017 wurde er dann zusätzlich zum Geschäftsführer des EvKB berufen. Zuvor war der Arzt und Betriebswirt 20 Jahre lang am Städtischen Klinikum in Bielefeld tätig, davon die letzten zwei Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung.