Blick auf den Obersee in Bielefeld, rechts oben im Bild der Seekrug. Foto: Thomas F. Starke

Stadtwerke-Sprecherin Birgit Jahnke berichtete, dass ein Einsatz von Mitarbeitern des Versorgers am Freitag erfolgreich gewesen sei. Sechs Laternen am Weg von der Straße Loheide zum Restaurant Seekrug würden wieder leuchten.

Die restlichen neun Laternen am Weg zwischen dem Obersee-Parkplatz an der Engerschen Straße und dem Seekrug sollen in der nächsten Woche wieder funktionieren.