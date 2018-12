Bielefeld (WB/swa) Für einen 28-Jährigen war am Landgericht Bielefeld Endstation: Die Richter wiesen jetzt den psychisch kranken Mann, der seit Jahren ihm fremde Personen beleidigt, drangsaliert und attackiert hat sowie Einbrüche und Diebstähle beging, für unbegrenzte Zeit in die geschlossene Psychiatrie ein. Der Herforder attackierte unter anderem in Bielefeld eine Frau.

Bereits 17 Vorstrafen im Bundeszentralregister ließen darauf schließen, dass der Angeklagte, der sich seit September vor der III. Großen Strafkammer des Landgerichts Bielefeld verantworten musste, als besonderer »Härtefall« eingestuft werden muss.

Mehrfach vorbestraft und in Klinik zur Entgiftung

Bereits mehrfach wurde der 28-Jährige von verschiedenen Gerichten zu Geld- und Haftstrafen verurteilt, saß in der Entgiftungsklinik in Gütersloh. Und doch kehrte keine Ruhe um den arbeitslosen Mann ein. Wegen gleich neun neuer Delikte klagte ihn die Staatsanwaltschaft an.

Am 20. Oktober 2016 soll der Herforder eine Frau auf der Viktoriastraße in Bielefeld, die an dem Serientäter vorbeiging, grundlos beleidigt, bespuckt und geschlagen haben. Ähnliches soll sich nach Überzeugung des Gerichts auch am 10. Januar 2017 auf der Bahnhofstraße in Herford zugetragen haben. Nichts ahnend führte ein Passant seinen Hund aus, ehe ihm der Angeklagte mit einem heftigen Schlag ins Gesicht traf. Die Folgen für das Opfer waren massiv: Der Fußgänger erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma sowie starkes Nasenbluten.

Und auch die weiteren Taten hatten es in sich: Im Bielefelder Büro der städtischen Obdachlosenunterkunft zog der psychisch kranke Mann im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung plötzlich ein Pfefferspray und sprühte dieses gezielt in das Gesicht zweier Mitarbeiter, die Augenreizungen davontrugen. Schwarzfahrten, Polizeibeleidigung, Fahrraddiebstahl sowie Graffitischmierereien gehörten zu den weiteren Vorwürfen der Staatsanwaltschaft.

Einbruch in die Agentur für Arbeit

Und auch die Umstände, die schließlich zur endgültigen Festnahme des Kriminellen führten, passen in das Gesamtbild: In der Nacht zum 20. Juni diesen Jahres stieg der Angeklagte in das Dienstgebäude der Agentur für Arbeit in Herford ein, um dort zu stehlen. Nachdem den 28-Jährigen Zeugen bei der »Arbeit« störten, versuchte der Täter ohne Beute zu flüchten. Vergeblich – die Polizei wartete bereits auf den Delinquenten.

Neben der nun erfolgten Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wurde der Herforder unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Die Haftstrafe wird zweitrangig im Rahmen seiner Einweisung in die geschlossene Psychiatrie sein.