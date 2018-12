Bielefeld (WB/bp). Astrid Lindgren-Kenner Siljan Ußling hat in der ARD-Show »Klein gegen Groß« souverän gegen Schauspielerin Marie Bäumer gewonnen. Der Achtjährige ist gebürtiger Bielefelder und als Vierjähriger mit seinen Eltern Sandra und Sven Ußling nach Schweden ausgewandert.

Die ARD hatte Kontakt mit der Familie aufgenommen, weil ein Kind gesucht wurde, dass Deutsch spricht, aber in Schweden, dem Heimatland von Astrid Lindgren, lebt. Die Ußlings betreiben eine Ferienhausvermietung und wohnen in der Kleinstadt Älvsbyn unterhalb des Polarkreises. Siljans Vorstellungsfilm wurde bereits im Juli gedreht – an seinem Geburtstag.

Siljan kannte sich mit den Geschichten aus Bullerbü, mit Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberga ohnehin bestens aus, der deutsche Fernsehsender versorgte ihren Kandidaten aber auch mit weiterem Material: Bücher und DVDs unter anderem von Kalle Blomquist bis Karlsson vom Dach, den Kindern aus der Krachmacherstraße bis zu Ronja Räubertochter und Ferien auf Saltkrokan.

Siljan hatte sich gründlich vorbereitet , bevor die Sendung im Oktober in Berlin aufgezeichnet wurde. Erkennen musste Siljan Silhouetten von Astrid Lindgren-Helden – was er souverän machte. Dafür gab’s Lob von Marie Bäumer und Moderator Kai Pflaume, Umarmungen von den stolzen Eltern und viel Beifall des Publikums im Studio.