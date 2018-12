Einsatz an der Stieghorster Straße. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/-md-/cm). Ein Chemie-Unfall in Bielefeld-Stieghorst hat einen Großeinsatz ausgelöst. In der Halle des Unternehmens »NextPharma« an der Stieghorster Straße hatte es eine chemische Reaktion gegeben.