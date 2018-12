Passivsammler, wie hier in Bielefeld an der Herforder Straße, liefert die offiziellen Werte Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld/Münster (epd). Die Deutsche Umwelthilfe hat Klagen gegen vier nordrhein-westfälische Städte wegen einer zu hohen Belastung der Atemluft eingereicht. In Bielefeld, Hagen, Oberhausen und Wuppertal würden die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid fortwährend erheblich überschritten, erklärte die Organisation am Montag in Berlin.