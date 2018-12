Nur das Mauerwerk steht noch: Das Einfamilienhaus an der Straße Feldkamp brannte am Sonntag vollständig aus. Foto: Jens Heinze

Bielefeld (WB/hz). Einen Tag nach dem Großbrand in einem Einfamilienhaus an der Straße Feldkamp in Hillegossen war am Montag die Brandursache weiter unklar. Nachdem zunächst Kripoermittler das restlos ausgebrannte Gebäude untersuchten, wurde kurz darauf ein Sachverständiger zu den Ermittlungen hinzu gezogen, sagte Polizeisprecher Achim Ridder.