Allerdings würden rund 500 Kunden in diesem Jahr die Rechnungen nicht mehr erhalten, da hier die Fehlerlage besonders kompliziert sei. »Mit Versand der Februar-Rechnung 2019 sollen aber auch diese Probleme behoben sein«, berichtete Stadtwerke-Sprecherin Lisa Schöniger. »Alle, die bisher noch keine Rechnung erhalten haben, werden in den nächsten Tagen per Brief über das weitere Prozedere informiert.«

»Nach umfangreicher Qualitätsprüfung« wurde der Versand der ausstehenden Rechnungen im September wieder gestartet. »Um die noch offenen Abrechnungsmonate aufzuholen, wurden bis Jahresende pro Monat zwei Rechnungen verschickt.«

Wie das WESTFALEN-BLATT damals exklusiv berichtete, hatte es Probleme mit der im Februar neu eingeführten Abrechnungssoftware gegeben. Deswegen hatten etwa 3000 der 15.000 Bitel-Kunden fehlerhafte oder verspätete März-Rechnungen erhalten. Zum Beispiel wurden Vorteilsprogramme für Mobiel-Kunden und Treuerabatte für Bestandskunden nicht berücksichtigt. Daraufhin hatte Bitel den kompletten Rechnungsversand zwischenzeitlich gestoppt.