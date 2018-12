Das bedeute, dass die Bielefelderin mindestens bis ins Jahr 2020 als Oberkommissarin Nora Dalay in der ARD-Krimireihe zu sehen sei. Weil die Fernsehkommissare in der Regel über zeitlich befristete Verträge verfügen, werde turnusgemäß über eine Verlängerung der Verträge verhandelt. Über Vertragsinhalte gebe der WDR zwar keine Auskunft, aber es sei klar, dass man nicht ans Ende der Zusammenarbeit mit Aylin Tezel denke, sagt Barbara Feiereis.

Vielmehr will der WDR mit dem jetzigen Dortmunder »Tatort«-Team um Jörg Hartmann, Anna Schudt, Aylin Tezel und Rick Okon noch länger weitermachen. »Das ist ein tolles Team. Der Dortmunder ›Tatort‹ hat sich stabilisiert und etabliert«, sagt Barbara Feiereis. Die in Bünde geborene und in Bielefeld aufgewachsene Aylin Tezel (35) ermittelt seit dem Jahr 2012 im »Tatort« – in bislang zwölf Folgen.