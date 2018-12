Seit dem Umbau des Jahnplatzes in Bielefeld ist die Luftbelastung an dieser Stelle der Innenstadt gesunken. Mit 41 Mikrogramm pro Kubikmeter liegt er im Durchschnitt nur noch knapp über dem zulässigen Höchstwert. Foto: Thomas F. Starke

Von Bernhard Hertlein

Münster/Bielefeld (WB). Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat beim Oberlandesgericht (OVG) in Münster Klage eingereicht . Ihr Ziel ist es, in vier NRW-Städten Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung durchzusetzen. Betroffen ist außer Hagen, Oberhausen und Wuppertal auch Bielefeld.

Der DUH fordert die Einhaltung der EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid in den Kommunen noch im Jahr 2019. Dies sei voraussichtlich »nur durch kurzfristig wirksame Maßnahmen wie Fahrverbote für schmutzige Diesel-Fahrzeuge möglich«. In allen vier Städten werde der EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel »fortwährend erheblich« überschritten.

Die Klage richtet sich formell gegen die NRW-Landesregierung und im Falle von Bielefeld gegen das Regierungspräsidium in Detmold als Rechtsaufsichtsbehörde.

Neue Umweltspur für Busse und Radfahrer

In Bielefeld selbst rechnet die Stadtverwaltung nicht mit einem Dieselfahrverbot. Zwar habe die Belastung 2017 im Zentrum der Stadt am Jahnplatz oberhalb der zulässigen Grenzwerte gelegen. Als Reaktion startete die Stadt aber einen nicht unumstrittenen Verkehrsversuch. Die Zahl der Fahrspuren wurde im Bereich Jahnplatz von vier auf zwei reduziert. Neu eingerichtet wurde eine Umweltspur für Busse und Radfahrer. Als Folge rolle zur Zeit rund ein Viertel weniger Verkehr über den Jahnplatz, erklärte Oberbürgermeister Pit Clausen.

Das Ergebnis zeige sich in den Messwerten und der Prognose des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV), wonach ab 2020 die Grenzwerte an allen Messstellen im Bielefelder Stadtgebiet unterschritten werden. »Auch wenn der Jahresmittelwert 2018 noch nicht feststeht, können wir heute schon sagen, dass dank des mutigen Verkehrsversuchs am Jahnplatz dort die Luftbelastung auch ohne ein Dieselfahrverbot reduziert werden konnte«, sagte Clausen. An allen anderen öffentlichen Messstationen in Bielefeld seien ohnehin keine Grenzüberschreitungen gemessen worden.

Nur leichte Überschreitung der Grenzwerte

In der Wirtschaft gibt man sich gelassen. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der IHK Ostwestfalen, Harald Grefe, bezeichnete die Klage als »überflüssig«. Von Januar bis einschließlich Oktober habe der Mittelwert bei der offiziellen Messstation bei 41 Mikrogramm pro Kubikmeter gelegen und damit nur noch leicht über den Grenzwert. Grefe: »Spätestens 2020 werden die Grenzwerte in Bielefeld eingehalten.«

Aus dem gleichen Grund gab sich gestern auch Wolfgang Borgert, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der OWL-Handwerkammer, gelassen. Für die Mitgliedsbetriebe sei es wichtig, dass sie und ihre Kunden weiter die Innenstadt erreichen können. Angesichts der schon umgesetzten Maßnahmen und des Luftreinhalteplans der Bezirksregierung geht Borgert davon aus, dass die Klage abgeschmettert wird. Nichtsdestotrotz forderte Borgert die Europapolitiker auf, auch mal die beschlossenen Grenzwerte zu überprüfen und mit der Luftbelastung insbesondere in geschlossenen Räumen zu vergleichen.