Die Besatzung einer Drehleiter brachte fünf Menschen – ein älteres Ehepaar und eine junge Familie mit einem Kleinkind – von Balkonen des viergeschossigen Hauses in Sicherheit. Diesen Brandopfern sei der Fluchtweg durch das stark verrauchte Treppenhaus versperrt gewesen, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Thomas Brüggemann. Die anderen 13 Nachbarn aus dem Haus hätten sich selbstständig ins Freie retten können.

Brandstifter zünden Kinderwagen im Keller an

Polizeiangaben zufolge wurde im Keller absichtlich ein unter der Treppe abgestellter Kinderwagen in Brand gesteckt. Der oder die Täter sind unbekannt. »Nach ersten Ermittlungen kann eine technische Ursache ausgeschlossen werden«, sagte Polizeisprecherin Sarah Siedschlag.

»Um 23.09 Uhr ging der erste Notruf in der Feuerwehr-Leitstelle ein«, berichtete Einsatzleiter Brüggemann. Nach ersten Meldungen, dass sich in dem Mehrfamilienhaus 18 Menschen befinden und verzweifelte Bewohner auf Balkonen stehen würden, während Rauch aus dem Treppenhaus bereits in ihre Wohnungen dringe, sei sofort Alarm für einen sogenannten Massenanfall an Verletzten ausgelöst worden. Großes Lob von den Rettern gab es für Wirt und Mitarbeiter der Gaststätte »Wirtshaus 1802« (ehemals Bültmannshof). Als das Personal des Restaurants vom Brand in der Nachbarschaft erfuhr, öffneten sie spontan wieder die Tür für die betroffenen Hausbewohner. Diese mussten nicht mehr in der Kälte auf dem nassen Asphalt stehen, sondern wurden in der warmen Gaststube von Notärzten und Rettungsdienstpersonal auf mögliche Rauchgasvergiftungen untersucht. Letztlich musste keiner der 18 Nachbarn ins Krankenhaus.

Bis zu 40.000 Euro Schaden, zwei Wohnungen nicht nutzbar

Dafür konnten nach Ende der fast eineinhalbstündigen Lösch- und Entrauchungsarbeiten nicht alle Bewohner ins Mehrfamilienhaus zurück. Feuerwehrangaben zufolge waren vier Wohnungen so stark verrußt, dass Gesundheitsgefahr für die Mieter bestand. Die Betroffenen kamen vorerst bei Freunden und Verwandten unter. Die Polizei meldet im Verlauf des Dienstags, dass zwei Wohnungen weiterhin nicht nutzbar seien. Der Feuerschaden wird auf 30.000 bis 40.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zur Brandstiftung an die Kripo, Tel. 0521/5450.