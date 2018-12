Bielefeld (WB/sb). Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag die Wände am Eingang der Merkez-Moschee an der Ernst-Rein-Straße mit Parolen beschmiert. »Der Staatsschutz der Polizei ermittelt«, berichtet Polizeisprecherin Hella Christoph. Denn ein politischer Hintergrund sei möglich. Die Parolen sind Schriftzüge der in Deutschland verbotenen Kurdische Arbeiterpartei PKK, der Kurdenmiliz YPG und der Außerparlamentarischen Opposition APO.