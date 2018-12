Die Uni macht von Freitag, 21. Dezember (18 Uhr) bis Mittwoch, 2. Januar (6 Uhr) dicht. Von der Schließung ist die gesamte Universität mit sämtlichen Bereichen, Gebäuden und Einrichtungen betroffen. Es besteht kein Zugang zum Gebäude X, zur zentralen Universitätshalle, zur Bibliothek, zum IT-Servicezentrum sowie zu Hörsälen, Büro- und Seminarräumen. Auch die Sport- und Schwimmhallen sowie die Parkhäuser bleiben geschlossen.

Für die Nutzer der Bibliothek gelten in diesem Zeitraum besondere Ausleihkonditionen. Der Lehrbetrieb pausiert bis zum 7. Januar. Durch die Schließung des Gebäudes und die damit verbundene Abschaltung der meisten Anlagen können die Unterhaltungskosten erheblich gesenkt werden. Die Hälfte dieser Einsparung wird durch die Heizabsenkung erreicht.

Wie bereits berichtet, ist die Stadtverwaltung von Samstag, 22. Dezember, bis einschließlich Dienstag, 1. Januar, geschlossen. Das betrifft auch die Bezirksämter, die Kfz-Zulassungsstelle und die städtischen Kitas. In Notfällen ist am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. Dezember, jeweils von 7.30 bis 18 Uhr eine Erreichbarkeit des Bürger-Service-Centers unter Telefon 0521/510 sichergestellt. Von 8 bis 12 Uhr können an den beiden Tagen unaufschiebbare Angelegenheiten im Jugendamt, Sozialamt, Standesamt und in der Bürgerberatung erledigt werden. Infos auch unter www.bielefeld.de.