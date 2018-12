Von Burgit Hörttrich

Das bestätigt Andreas Meyer als Chef der Niederlassung Bielefeld von Straßen NRW: »Die Fahrbahn ist in schlechtem Zustand, die Radwege sind regelrecht marode.« Zwischen Eikelmannkreuzung (Paderborner-/Lämershagener-/ Verler Straße) und Sennestadthaus werde auf rund 1000 Meter Strecke die Straßenoberfläche herausgefräst, lärmmindernder Asphalt aufgebracht und die Radwege erneuert. Kosten: rund 500.000 Euro. Im Idealfall ließe sich, so Meyer, die Deckensanierung mit dem Ausbau der Eikelmannkreuzung verknüpfen: »Man könnte beide Maßnahmen in einer Ausschreibung bündeln.«

Kürzere Wartezeiten

Dezernent Gregor Moss, für die Bereiche Stadtentwicklung und Mobilität zuständig, sagt, der Verkehrsknoten werde ausgebaut »zur größten Kreuzung in Bielefeld«. Ziel sei es, die Wartezeiten für die Nutzer zu verringern. Es würden zusätzliche Abbiegespuren gebaut, so Moss, an allen vier Zufahrten müsste deshalb Grund und Boden dazugekauft werden. Als Gesamtkosten nennt er 750.000 Euro. Mit einbezogen in den Ausbau sei die künftige Lage der Stadtbahngleise.

Die Kreuzung sei schon lange überlastet. Bei Zählungen im Februar wurden dort zwischen Kreuzung und Anschlussstelle der A 2 30.535 Kraftfahrzeuge (24 Stunden) ermittelt, die Prognose für 2030 spricht von 29.600 Fahrzeugen. Die Paderborner Straße ab Kreuzung bis Hans-Christian-Andersen-Schule nutzen 21.420 Fahrzeuge, 2030 sollen es immer noch 20.350 sein. Moss stellt klar: »Der Paketdienstleister UPS hat einen Zuwachs von nur zwei Prozent zu verantworten.«

113.000 potenzielle Kunden

Obwohl, so die Hoffnung von Mobiel-Geschäftsführer Martin Uekmann und Cornelia Christian (Mobiel-Geschäftsbereichsleiterin) bis dahin die Linie 1 bis zur Württemberger Allee in Sennestadt fährt, nehmen die Zahlen nicht deutlich ab. Gleichzeitig betont Oberbürgermeister Pit Clausen, dass die Stadt sich dafür einsetze, Mobilität vom Auto auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zu verlagern: »Die Stadtbahn ist das Rückgrat eines solchen umweltfreundlichen Verkehrssystems.«

Die Stadtbahn nach Sennestadt schließe 113.000 Einwohner – auch die umliegender Orte Eckardtsheim, Dalbke, Heideblümchen und Lipperreihe – an, die Anzahl der Fahrgäste, so Cornelia Christian, könnte sich im Vergleich zum Bus verdoppeln. Die Vorplanung, die Mitte kommenden Jahres abgeschlossen sein soll, sieht eine Trasse ab Haltestelle Senne (heute Endpunkt) auf der Nordseite der Brackweder und Paderborner Straße mit den Haltestellen Bretonische Straße, Ebberghöhe, Feuerbachweg, Buschkampstraße, Kamp­hof (möglich), Industriestraße, Hans-Christian-Andersen-Schule und Kreuzkirche vor.

»Split« und »135«

Am Sennestadtteich biegt die Trasse in die Elbeallee ein und wird dann bis zur Travestraße geführt. Von dort aus gibt es zwei Varianten: Variante 1 teilt die Linie an der Travestraße in zwei Äste, die im 20-Minuten-Takt bedient würden (»Split«). Variante 2 folgt dem Verlauf der heutigen Buslinie 135 bis zur Württemberger Allee (»135«). Vorgesehen sei eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung, ein Projektbüro am Reichowplatz und ein Bürgertelefon (0521/51-1222). Die Planfeststellungsunterlagen könnten ab 2021 eingereicht werden, so Cornelia Christian: »Dann beginnt das Genehmigungsverfahren.« Wann der erste Spatenstich getan werden könnte, wie teuer die Linie 1-Verlängerung wird – all’ das, so Moss und Uekmann, sei »zum jetzigen Zeitpunkt noch Kaffeesatzleserei«.

Deshalb sei es auch gerechtfertigt, das Teilstück der L 756 zu sanieren, ergänzt Andreas Meyer: »Der Bau der Linie 1 beginnt noch nicht morgen.«