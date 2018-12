Das LEE-Regionalbüro hält die von IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven beim Jahresempfang am 3. Dezember geäußerte Kritik an hohen Strompreisen und am stockenden Netzausbau für nicht zielführend.

Beratung zu Erneuerbaren Energien

Stattdessen sollten Firmen die Chancen nutzen, die Strom vom eigenen Dach oder von einer Windkraftanlage biete. Die IHK solle darauf bei der Energieberatung besser hinweisen.

Die IHK weist die Kritik zurück. Viele Firmen nutzten Eigenerzeugung und Energieeffizienz, um die Belastung zu senken. Die IHK informiere auch stetig zu diesen Aspekten.