Bielefeld (WB/hz). Raubversuch am frühen Morgen: Ein unbekannter Mann wollte am Mittwoch den Tresor der Elan-Tankstelle an der Herforder Straße öffnen. Dabei wurde er vom Kassierer (47) überrascht. Der Täter mit Bodybuilder-Figur flüchtete ohne Beute, der Angestellte blieb mit Verletzungen zurück.