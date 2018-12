Bielefeld (WB/peb). Gleich vier Bielefelder Unternehmen haben es in diesem Jahr in die Liste der 100 innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands geschafft. Das seien für eine einzige Stadt »extrem viele«, und es zeige, dass der Mittelstand in Bielefeld »gut aufgestellt ist«, betont Beate Leibnitz vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft.

Für Beate Leibnitz, die den Kreisverband OWL Nord des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) leitet, ist diese Dichte an Top-Innovatoren in einer Stadt ein Hinweis auf gute Rahmenbedingungen. »OWL ist das Fettauge auf der mittelständischen Suppe«, sagt sie und verweist auf eine große Zahl an Marktführern an einem starken Mittelstandsstandort. Viele dieser Firmen bestehen schon lange und sind bis heute familiengeführt. Die Universität und Fachhochschulen in Bielefeld sorgten für einen guten Ausbildungsstand und machten den Standort attraktiv, wenngleich hohe Steuern, fehlende Gewerbeflächen und eine langsame Bürokratie das Bild etwas trübten.

Kinoforum der Acocon-Gruppe

Beim 18. Kinoforum der Acocon-Unternehmensgruppe im Bielefelder Lichtwerk sind die vier Preisträger geehrt worden, nachdem sie von der »Top 100«-Jury des Ausrichters Compamedia unlängst als besonders innovativ ausgezeichnet wurden: die Unternehmen Böllhoff, Bluecue Consulting, Reckhaus und Diamant Software.

Baudezernent Gregor Moss, zugleich Geschäftsführer der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft, sprach vor den 130 Gästen des Kinoforums vom Mittelstand als Innovationstreiber und Jobmotor, von 90 Prozent der Ausbildungsplätze in Bielefeld, die im Mittelstand verankert seien. Die vier ausgezeichneten Unternehmen seien Beispiele aus einer ganzen Reihe innovativer Mittelständler in Bielefeld.

Digitalisierung schreitet voran

Diamant Software aus Brackwede ist Marktführer bei der Software für das Rechnungswesen. Innovativ ist aus Sicht der Jury auch das vor zwei Jahren bezogene Gebäude mit Räumen, die das Aufeinander-Zugehen und die fachübergreifende Kommunikation erleichtern. Andere Räume bieten die Möglichkeit zum Ausspannen.

Der Sennestädter Hersteller von Insektenbekämpfungsmitteln Reckhaus hat vor allem dadurch Schlagzeilen gemacht, dass er sich für den Erhalt von Insekten stark macht. Den Verkauf von Bioziden verbindet Reckhaus mit der Schaffung von Ausgleichsflächen mit insektenfreundlichen Lebensräumen. Dieses Modell hat sich das Unternehmen patentieren lassen.

Das Unternehmen Böllhoff aus Brackwede gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Verbindungselementen und Montagesystemen und gehört von seinen Dimensionen her kaum mehr zum Mittelstand. Das familiengeführte Unternehmen sieht indes keinen Widerspruch zwischen Tradition und Innovation, hat etwa Spezialbolzensetzer entwickelt und produziert Verbindungselemente wie Bolzen, Nieten und Schrauben, die Flugzeuge zusammenhalten.

Bluecue Consulting aus Bielefeld-Mitte ist ebenso IT-Beratungsunternehmen wie -Entwickler. Die Tochter der Acocon-Gruppe hat eine Software entwickelt, die wesentliche Teile der bislang manuell ausgeführten Beratungsdienstleistungen automatisiert.

Themen der Digitalisierung standen denn auch beim 18. Kinoforum der Acocon-Gruppe im Mittelpunkt. Beate Leibnitz bezeichnete die fortschreitende Digitalisierung als »Triebfeder für Innovation«, machte aber auch klar, dass es durch diese Prozesse zu einem Strukturwandel und zu Verwerfungen in der Arbeitswelt komme. Bildung und Weiterbildung seien dabei entscheidende Faktoren.