Stadtwerke und Stadt im Blick: Friedhelm Rieke an seinem Schreibtisch im Hochhaus an der Schildescher Straße. Foto: Mike-Dennis Müller

Von Michael Schläger

Friedhelm Rieke ist einer jener typisch ostwestfälischen Unternehmenslenker, die der Region so gut tun. Er stammt aus OWL, hat bei den Stadtwerken sein ganzes Berufsleben verbracht und es immer vermocht, den Versorger auf der Höhe der Zeit und damit hoch profitabel zu halten. Das ist weit entfernt von jeder Provinzialität. Dass die Stadtwerke Bielefeld in der bundesweiten Zunft der kommunalen Versorgungsunternehmen einen exzellenten Ruf genießen, ist auch Friedhelm Rieke zu verdanken.

Dabei zeichnet den Chef Rieke aus, dass er ein Teamplayer ist. Er kann Verantwortung abgeben und stellt sich gleichzeitig vor seine Mannschaft, wenn mal etwas nicht so läuft. »Früher habe ich mich mit jedem Detail beschäftigt, heute habe ich mehr die Gesamtzusammenhänge im Blick«, sagt Rieke.

Das große Ganze, die Unternehmensgruppe Stadtwerke Bielefeld, ist längst ein viel komplexerer Apparat als im Jahr 1982, als Rieke, gerade graduierter Wirtschaftswissenschaftler, im Unternehmen seine Karriere begann. Despektierlich könnte man sagen, den Stadtwerken haftete damals noch ein Hauch von Behörde an.

Die Meilensteine in Riekes Berufsleben

Aber dann kamen die großen Herausforderungen. Die Eröffnung der Stadtbahn. Die Liberalisierung des Energiemarktes. Der Ausstieg aus der Kernenergie, der das baldige Aus der Kernkraftwerks-Beteiligung Grohnde bedeutet. Der Verkauf von fast der Hälfte des städtischen Stadtwerke-Besitzes an die Stadtwerke Bremen und der fulminant eingefädelte Rückkauf der Anteile. Hochgesteckte Umweltziele. Fast nebenbei der Aufbau der Entsorgungssparte mit hohen Gewinnmargen und der Müllverbrennungsanlage Bielefeld-Herford als Herzstück. Und schließlich der Weg vom klassischen Erzeuger hin zu einem modernen Energiedienstleister, aktuell mit dem Plan, Bielefeld komplett mit einem Glasfasernetz auszustatten.

Das sind die Meilensteine in Riekes Berufsleben, die er in unterschiedlichen Positionen vom Assistenten die Geschäftsführung über den Geschäftsbereichsleiter bis zum Geschäftsführer begleitetet hat. »Es war oft spannend, manchmal schwierig, immer bereichernd«, fasst Rieke seine Tätigkeiten zusammen. Und er darf es als besondere Anerkennung für sich verbuchen, dass es die Bremer Anteilseigner waren, die ausgerechnet ihn, das Stadtwerke-Eigengewächs, zu ihrem Geschäftsführer und damit zum ruhenden Gegenpol zum in der Öffentlichkeit besonders rührigen damaligen Co-Geschäftsführer Wolfgang Brinkmann machten.

»Ich wollte immer selbst den Zeitpunkt bestimmen, wann ich gehe.«

Noch immer fragen sich viele, warum Rieke mit 60 und damit eigentlich im besten Geschäftsführer-Alter aufhören möchte. Aber auch das zeichnet den mit einer gehörigen Portion und Humor und gelegentlicher Spitzbübigkeit ausgestatteten Manager aus: »Ich wollte immer selbst den Zeitpunkt bestimmen, wann ich gehe«, sagt er. Und dann waren da noch die Vorgaben des früheren Bremer Mitgesellschafters, wo das Vertragsende auf das 60. Lebensjahr ausgerichtet war.

Jetzt ist die Stadt Bielefeld wieder hundertprozentiger Eigner und wäre mit Rieke gern in die Verlängerung gegangen. Doch der will sich im bevorstehenden Ruhestand mehr der Familie, seiner Frau, den drei Kindern und Enkelkindern widmen. Rieke will es genießen, nicht mehr nach einem prall gefüllten Terminkalender leben zu müssen, sondern den Tag selbst gestalten zu können. Dazu könnte auch gehören, dass er noch einmal zur Uni geht, diesmal Vorlesungen in Geschichte hört.

Offen spricht der Geschäftsführer auch von der hohen Last der Verantwortung für immerhin 2500 Beschäftigte in der Unternehmensgruppe, die man stets bei sich trage und dass es schön sei, diese Verantwortung nun in andere Hände zu geben.

Es sind die Hände von Rainer Müller, der bisher die Entsorgungstochter Interargem geführt hat. Er dürfte wohl der Wunsch-Kandidat Riekes und seines Geschäftsführer-Kollegen Martin Uekmann sein.