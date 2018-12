Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Für die Macher der Brackweder Kulissen-Reihe ist der Auftritt des Ohnsorg-Theaters fast ein Selbstläufer. Gerade erst hat das Hamburger Ensemble wieder in der ausverkauften Realschulaula gespielt, und schon jetzt ist klar: auch in der Saison 2019/2020 ist es wieder dabei.

Im Bezirksamt hat Angelika Manski die Planungen für die kommende Saison der Tourneetheater-Reihe abgeschlossen und ein weiteres Mal viel Prominenz auf die Brackweder Bühne eingeladen. Dabei dürften sich die Erwartungen des Stammpublikums erfüllen, das vor allem Komödien gerne besucht.

Comedy-Thriller mit Michaela Schaffrath

Aus acht Komödien und Lustspielen setzt sich die Saison 2019/2020 zusammen, und den Auftakt macht am 29. September ein Kultstück, das mehrfach verfilmt und als Musical aufgeführt wurde: »Ein Käfig voller Narren« erzählt die Geschichte des homosexuellen Paares Georges und Albin, das Georges’ Sohn aus einer kurzen heterosexuellen Affäre gemeinsam großzieht. Als sich die künftigen Schwiegereltern des Sohnes ankündigen, geben Georges und Albin ein konventionelles Paar – mit Albin als vermeintlicher Frau. Die Komödie am Altstadtmarkt hat für die Inszenierung mit Lilo Wanders die Idealbesetzung gefunden.

Michaela Schaffrath steht unterdessen mit einer anderen Aufführung der Komödie am Altstadtmarkt am 10. November erneut auf der Brackweder Bühne. In »Der Geister-Leuchtturm«, einem Comedy-Thriller, erreichen Josiah und Rowena eine abgelegene Leuchtturminsel, auf der es nachts spuken soll. Josiah erfüllt sich den Traum vom Leben als Leuchtturmwärter, während seine Frau versucht, sich mit diesem Leben zu arrangieren.

Dem Brackweder Bezirksamt ist es wieder gelungen, das Ohnsorg-Theater für die Adventsaufführung zu gewinnen. Mit dem Lustspiel »Ein Mann mit Charakter« sind die Hamburger am 14. Dezember zu Gast.

Früher als Sängerin »Blümchen« ein Star, ist Jasmin Wagner inzwischen als Schauspielerin unterwegs. Gemeinsam mit Jürgen Tarrach (»Die Musterknaben«), Guido Hammesfahr (»Löwenzahn«) und Tommaso Cacciapuoti ist sie in der Aufführung »Fehler im System« des Theaters Thespiskarren am 25. Januar 2020 in Brackwede zu sehen. In der Science-Fiktion-Komödie ersetzt ein menschenähnlicher Roboter »Oliver 4.0« den echten Oliver, den Emma gerade vor die Tür gesetzt hat. Rund um die zwei Olivers entstehen chaotische Turbulenzen.

Ein regelrechter Hahnenkampf darum, wer der erkrankten Kathrin eine Niere spenden darf, entbrennt in der Komödie »Die Niere« mit »Tatort«-Star Dominic Raacke, Katja Weitzenböck, Jana Klinge und Romanus Fuhrmann. Ehemann Arnold will sich eigentlich drücken und zögert, bis sich Freund Götz spontan anbietet. Eine Inszenierung der Gastspiele Berlin am 22. Februar 2020.

In »Diese Nacht – oder nie!« dreht sich alles um die Frage, ob Freundschaft zerbrechen muss, wenn Liebe ins Spiel kommt. Als Floristin Charlotte will Isabel Varell ihrem Kumpel Valentin (Heiko Ruprecht) endlich klar machen, dass er seit fünf Jahren ihre große Liebe ist. Valentin allerdings kapiert im Gastspiel des Münchner Tournee-Theaters (22. März) einfach nicht, was Charlotte ihm sagen will.

Komödie zum Südstaaten-Epos

Dass auch ein weltbekanntes Liebesdrama komödiantisches Potenzial besitzt, will die Komödie am Altstadtmarkt mit ihrer Version von »Vom Winde verweht« am 19. April 2020 beweisen. In dem Stück mit Nina Vorbrodt und Thomas Held versucht der Chef eines Radiosenders, Margaret Mitchells Südstaaten-Epos als Live-Hörspiel auszustrahlen. Wenn eine Handvoll Sprecher rund 100 Rollen in der Übertragung übernehmen soll, kann das nur im Chaos enden.

Das Finale der Spielzeit bestreiten Tobias Schenke, Julika Wagner, Annette Strasser und Rhon Diels am 17. Mai 2020. »Zwei vier Sex« ist Titel des Boulevard-Stückes, in dem zwei Paare den offenen Partnertausch versuchen, was am Ende ganz anders verläuft, als geplant. Eine Inszenierung der Theatergastspiele Fürth.

Die Eintrittspreise sollen in der kommenden Theater-Saison unverändert bleiben, sagt Angelika Manski. Der Vorverkauf für die jeweiligen Stücke beginnt wenige Wochen vor der Aufführung. Wer sich für ein Abonnement für die Kulissen-Reihe interessiert, kann sich schon jetzt bei Angelika Manski im Brackweder Bezirksamt melden, Telefon 0521/515242 oder 515333.