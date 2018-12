Der Mann hatte im Sommer dieses Jahres zwei Verbrauchermärkte in Bünde ausgeraubt und dabei den Kassiererinnen ein langes Messer vorgehalten. Zudem wurde der alkohol- und drogenabhängige Mann in eine Entziehungsklinik eingewiesen.

Vor allem die Anordnung der Unterbringung in einer Klinik wird für das weitere Leben des gebürtigen Türken wichtig sein. Er selbst gab vor Gericht zu, seit Jahren abhängig zu sein. Um den zwielichtigen Freundeskreis zu wechseln, zog der 26-Jährige eigens mit seiner Familie von Bünde nach Bielefeld. Doch auch der neue Wohnort sollte zu keiner Abstinenz führen.

Der vorbestrafte Mann erhielt die Chance, eine Ausbildung beginnen zu können. Doch nach einem handfesten Streit mit einem Arbeitskollegen landete der Angeklagte erneut in der Arbeitslosigkeit. Cannabis und Alkohol sollten ihn über den Verlust hinweghelfen, förderten jedoch auch die depressiven Phasen des jungen Mannes.

Um die Drogen finanzieren zu können, fasste der 26-Jährige die verhängnisvollen Entschlüsse: Wie berichtet, betrat der Angeklagte am 8. Juni diesen Jahres den Penny-Markt an der Wasserbreite. Nachdem er eine Flasche Bier auf das Förderband der Kasse legte und die Kassiererin die Flasche scannte, soll der Suchtkranke ein 20 Zentimeter langes Keramikmesser gegen die Hand der Frau gedrückt und die Tageseinnahmen herausgefordert haben.

Zwei Zeugen stellen sich dem Räuber in den Weg

Nachdem sich die Dame anfänglich zierte das Geld herauszugeben, setzte der Messermann nach, so dass die Kassiererin in Schockstarre wild irgendwelche Zahlen in die Kasse eintippte, bis die Lade sich öffnete. Der Täter griff nach dem Inhalt in Höhe von 990 Euro und konnte flüchten.

Am 14. Juli 2018 betrat der seit dieser Tat in der Justizvollzugsanstalt Brackwede einsitzende Mann den Getränkemarkt des Marktkaufs an der Wilhelmstraße. Der Mitarbeiterin an der Kasse näherte sich der 26-Jährige von hinten, um überfallartig den Kopf der Kassiererin zu fixieren. Um seiner Drohung Ausdruck zu verleihen, hielt der Täter das bereits beschriebene Keramikmesser an den Hals.

Nachdem der Straftäter selbst in die Kassenschublade griff und mit 315 Euro Bargeld flüchten wollte, stellten sich zwei Zeugen dem Räuber in den Weg. Erst als dieser mehrfache Stechbewegungen gegen die Helfer ausführte und um sich schrie »Ich steche euch ab!«, ließen diese ihn gewähren. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung konnte der Straftäter zeitnah von einer Polizeistreife festgenommen werden.

»Ich sah keinen anderen Ausweg.«

In der juristischen Aufarbeitung vor dem Bielefelder Landgericht räumte der Angeklagte den Tatkomplex aus dem Marktkauf vollumfänglich über eine Erklärung seines Verteidiger Bahattin Koyun ein. »Ich sah keinen anderen Ausweg«, fügte der Räuber selbst an. Den Übergriff im Penny bestritt der arbeitslose Mann. Die 10. Große Strafkammer kam nach der Beweisaufnahme zu dem Ergebnis, dass auch der zweite Messerangriff auf das Konto des Angeklagten geht.

Der Vorsitzende Richter Christoph Meiring verurteilte den 26-Jährigen daher wegen besonders schweren Raubes und Erpressung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Um künftig drogenfrei leben zu können, ordneten die Juristen zudem die Unterbringung in der Entzugsanstalt an.