Von Uwe Koch

Bielefeld (WB). Nach einem einmaligen juristischen Pingpong hat nun der zweite Prozess um die tödlichen Tritte im »Punkerhaus« an der Gustav-Winkler-Straße in Ubbedissen begonnen. Nachdem das Landgericht schon die 33-jährige Tanja Z. zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt hat, sitzt jetzt auch ihr Ehemann Andreas Z. auf der Anklagebank.

Gemeinschaftliche Körperverletzung mit Todesfolge wirft Staatsanwältin Lena Farwick dem 45-jährigen Punker vor. Denn er soll am Abend des 10. Mai 2017 den damals 37-jährigen Viktor F. gemeinsam mit seiner Ehefrau so massiv mit Fußtritten misshandelt haben, dass das Opfer einen Tag später an den Folgen starb.

Das Trio kannte sich als Besucher der Obdachlosen-Szene an der »Tüte«, dem Alkoholiker- und Drogentreff an der Herbert-Hinnendahl-Straße. Am Nachmittag des 10. Mai 2017 hatte es in Ubbedissen schon ein mehrstündiges Alkoholgelage gegeben. Dabei soll sich Viktor F. ziemlich daneben benommen haben. Mehrfach soll der 37-Jährige der Frau an die Brust gegriffen haben. Das stellte im Sommer dieses Jahres das Schwurgericht des Landgerichts mit seinem Urteil fest.

Diesen tätlichen Übergriff, so wertete es die Staatsanwaltschaft, nahm das Ehepaar zum Anlass, den am Boden liegenden Viktor F. mit Tritten mit ihren Springerstiefeln »gegen den Kopf und die rechte Körperseite« einzudecken. Zwei Rippen seien gebrochen, außerdem zerbarst ein Lendenwirbel. Und diese Knochen rissen die Leber des Alkoholikers auf. Der Blutverlust führte zu einem traumatischen Schock und dem daraus resultierenden massiven Organversagen in einer Bielefelder Klinik.

Spurensuche an der Gustav-Winkler-Straße: Das Opfer wurde auf einen Gehweg gelegt, später starb es im Krankenhaus. Foto: Büscher (Archiv) Spurensuche an der Gustav-Winkler-Straße: Das Opfer wurde auf einen Gehweg gelegt, später starb es im Krankenhaus. Foto: Büscher (Archiv)

Opfer auf Gehweg geschleppt

Zeugen sahen dann aus einem Nachbarhaus, dass Tanja Z. einen offensichtlich verletzten Mann über den Gehweg schleppte. Andere Zeugen stellten die Punkerin noch auf dem Gehweg zur Rede, doch die Frau wiegelte ab. Sie müsse »dringend einkaufen« gehen und verschwand. Viktor F. verstarb am folgenden Tag im Krankenhaus.

In dem »Punkerhaus« habe es schon oft »Streitigkeiten« und »Randale« gegeben, bemerkten die Nachbarn. Die Bewohner »wechseln häufig«. Die Kleidung sei ähnlich und szenetypisch, eben dunkel gekleidet wie Tanja Z. an jenem Abend.

Nach dem Tod des Viktor F. folgte ein beispielloses juristisches Hickhack. Auf die Anklage der Staatsanwaltschaft im Herbst 2017 gegen Tanja Z. folgte ein Beschluss des Landgerichts, die Anklage nicht zur Hauptverhandlung zuzulassen. Stattdessen wurde der Fall wegen »unterlassener Hilfeleistung« zum Amtsgericht Bielefeld verwiesen. Es fehlten »die belastenden objektiven Beweise« gegen die Frau, verlautete damals das Landgericht. Und: Angesichts der zu erwartenden geringen Strafe wurde Tanja Z. sogar aus der Haft entlassen.

Ehefrau akzeptiert Urteil

Die Staatsanwaltschaft legte beim Oberlandesgericht (OLG) Hamm Beschwerde ein, und bekam Recht . Das OLG Hamm schickte den Fall der Tanja Z. mit dem ursprünglichen Tatvorwurf der Körperverletzung mit Todesfolge zurück ans Landgericht, weil »aufgrund neuer Beweismittel« nun ein hinreichender Tatverdacht vorliege.

Und dann verhandelte die 10. Strafkammer im Sommer und verurteilte Tanja Z. zu fünfeinhalb Jahren Haft. Gleichzeitig sahen die Richter damals auch Andreas Z. als Mittäter an. Während des ersten Verhandlungstages sagte der inhaftierte 45-Jährige nun nichts zu seiner Verteidigung. Seine Ehefrau hat übrigens die Verurteilung akzeptiert: Am 20. September zog sie ihre Revision gegen das Urteil des Landgerichts zurück.