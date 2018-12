Bielefeld (WB). Zum sechsten Mal veranstaltet das WESTFALEN-BLATT in Bielefeld ein Weihnachtssingen. Stadtkantorin Ruth M. Seiler leitet die Veranstaltung an diesem Freitag ab 15.30 Uhr in der Süsterkirche. Es geht darum, sich in ungezwungener Atmosphäre auf das Weihnachtsfest einzustimmen.