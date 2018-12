Von Christian Althoff

Das ergibt sich aus Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigungen Rheinland und Westfalen-Lippe. Die Zahlen bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahre, so dass von tausenden Opfern in NRW auszugehen ist.

Weibliche Genitalverstümmelung ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in 30 afrikanischen Ländern, aber auch in Malaysia, Indonesien, dem Oman und dem Jemen verbreitet. Die WHO beschreibt mehrere Formen dieser rituellen Körperverletzung, die mit Glasscherben, Rasierklingen und ähnlichen Werkzeugen vorgenommen wird – ohne Betäubung. Sie reichen vom Abschneiden der Klitoris und der Schamlippen bis zur sogenannten Infibulation, bei der die Vaginalöffnung, zum Teil nach Entfernung von Klitoris und Schamlippen, weitgehend zugenäht oder zugeklammert wird. Beim ersten Geschlechtsverkehr muss die Öffnung geweitet werden, vor einer Geburt wird das vernarbte Gewebe aufgeschnitten.

Soziale, psychische und körperliche Folgen

Der Frauenarzt Dr. Christoph Zerm aus Herdecke spricht von einem Trauma und beschreibt in seinem Ratgeber für Kinder- und Jugendärzte massive lebenslange soziale, psychische und körperliche Folgen. So sei es für viele Betroffene normal, 20 bis 30 Minuten fürs Wasserlassen zu benötigen. Die Mädchen verlören ihr Urvertrauen, schreibt er, wenn geliebte Menschen ihnen bei der Verstümmelung Schmerzen zufügten, anstatt sie zu schützen. Dr. Zerm rät, in Gegenwart von Opfern von einer Beschneidung zu sprechen, weil die richtige Bezeichnung Verstümmelung von diesen Frauen als herabwürdigend empfunden werde.

Belege dafür, dass Genitalverstümmelungen in NRW vorgenommen werden, gibt es nicht. Meistens werden Mädchen in den Ferien in ihrer Heimat verstümmelt – gelegentlich wohl auch gegen den Willen der Eltern.

Genitalverstümmelung seit 2013 unter Strafe

Innerhalb Nordrhein-Westfalens scheinen die meisten Opfer im Rheinland zu leben, möglicherweise wegen eines höheren Bevölkerungsanteils aus den betroffenen Ländern. Der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, die für 9,6 Millionen Menschen in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln zuständig ist, wurden im vergangenen Jahr 314 Fälle bekannt. Im ländlicheren Westfalen-Lippe, wo 8,4 Millionen Menschen in den Regierungsbezirken Münster, Detmold und Arnsberg leben, meldeten sich im selben Zeitraum 92 Opfer bei ihrem Arzt.

Dr. Rolf Englisch aus Bielefeld, Landesvorsitzender des Berufsverband der Frauenärzte in Westfalen-Lippe, sagt, mit diesen Patientinnen müsse sehr sensibel umgegangen werden. Ärzte dürfen aber aufgrund ihrer Schweigepflicht nicht ohne Zustimmung der Frauen die Polizei informieren.

Seit 2013 steht in Deutschland die Genitalverstümmelung bei Frauen unter Strafe – ohne große Konsequenzen. Die bundesweite Kriminalstatistik für 2017 führt nicht eine einzige Anzeige auf.

Das sagen die Frauen

Für die vom Bund geförderten »Empirische Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung in Deutschland« haben die Autorinnen auch mit Opfern gesprochen. Eine Frau verwendete den Begriff »Schlachten« und sagte, das Empfinden solle ausgelöscht werden. Andere gaben an, laut Tradition in ihrer Heimat mache die Beschneidung treu und ehrlich, sie mache die Mädchen sauber.

Die meisten Frauen beschreiben grausame Schmerzen, Schwierigkeiten beim Urinieren und bei der Menstruation. In Deutschland zeigten sich Ärzte mitunter schockiert und wollten Einzelheiten wissen, was die Frauen sehr irritiere. Die Frauen gaben an, dass es in Deutschland keinen Druck gebe, Töchter beschneiden zu lassen. Beim Besuch des Heimatlandes dagegen komme massiver Druck vor allem von dort lebenden Frauen der Familie.