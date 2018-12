Bielefeld (WB). In einer gemeinsamen Erklärung wenden sich die Bielefelder Umweltverbände gegen die Überlegungen bei der Stadt und der Universität, einen Teil der Gebäude für die neuen Medizinfakultät in den Hang des Teutoburger Waldes zu bauen.

»In der Panik bei der Suche nach einem Standort für Bielefelds neue Medizinfakultät brechen nun offenbar die letzten Dämme«, heißt es in der Erklärung, die von Prof. Roland Sossinka (BUND), Dr. Wiebke Homann (Nabu), Claudia Quirini-Jürgens (Naturwissenschaftlicher Verein) und Michael Blaschke (Pro Grün) unterzeichnet ist.

Die Universität prüfe die Bebauung einer stadtklimatisch wichtigen Kaltluftschneise neben dem Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) an der Wertherstraße. Zurzeit werde diese Fläche als landwirtschaftliche Fläche und Obstwiese genutzt. Die Stat begründe ihren Vorschlag damit, dass es sich bei dem Areal um Eigentum des Landes handele.

Beim betroffenen Nordhang des Teutoburger Waldes gehe es um ein Schutzgebiet von europäischem Rang. »Die Fläche hat nicht nur wegen des Landschaftsbildes, sondern auch stadtökologisch hohe Bedeutung.« Sie biete Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Und sie habe eine wichtige stadtklimatische Funktion. »Diese offene Fläche produziert Kaltluft, die den Hang entlang in die dicht bebauten Uni-Areale abfließt und dort, gerade in heißen Sommern für eine Temperaturdämpfung sorgt«, so die Umweltverbände. Diese Fläche sei deshalb bei allen Bauüberlegungen »ein absolutes No Go«. »Auch das ZiF würde an der Stelle heute niemand mehr genehmigen.«

Umweltverbände warnen vor Zubetonieren der Hangfläche

Dass die Universität die Bebauung der Hangfläche überhaupt in Erwägung ziehe, treffe bei den Bielefelder Umweltverbänden auf völliges Unverständnis. Denn es gebe mehrere überzeugende Alternativen wie den Abriss und die Neubebauung der Uni-Parkhäuser mit einer Tiefgarage oder die südliche Verlängerung der so genannten »Uni-Zähne«, die schon die weitsichtigen Planer der Universität als Erweiterungsoption vorgesehen hatten.

Wenn Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) für das Zubetonieren der Hangfläche am ZiF keine unüberwindbaren Schwierigkeiten sehe, so kündigten die Umweltverbände bereits an, dass sie den entsprechenden Widerstand in der Bürgerschaft organisieren würden.

»Interessant wäre es im Übrigen, zu erfahren, was die Aufbaudekanin der Medizinfakultät, Frau Prof. Dr. Claudia Hornberg, darüber denkt.« Sie sei schließlich auch Vorsitzende des Sachverständigenrates für Umweltfragen bei der Bundesregierung.