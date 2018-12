Wer Interesse hatte, konnte die frisch umgebauten, aber leeren Räume in der ehemaligen Handwerkskammer an der Obernstraße bereits im Rahmen der »Nachtansichten« Ende April in Augenschein nehmen, ab 20. Januar aber ist die erste Ausstellung des Museums zu sehen: »Hermann Stenner und seine Zeit«. Dabei soll das Zitat Stenners (1891-1914) »Das Streben nach dem ganz großen Etwas in der Kunst« nicht nur für dessen künstlerisches Schaffen stehen, sondern auch das private Engagement und Bielefelder Bürgersinn verdeutlichen – beides war ausschlaggebend für Gründung und Eröffnung des Kunstforums.

Arbeiten von Hermann Stenner werden gemeinsam mit denen seiner Künstlerkollegen bis zum 9. Juni gezeigt.