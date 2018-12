Von Kerstin Sewöster

Hinter dem jungen Mann liegen Monate voller Sorgen und auch Ängste. Er hatte bereits einen Ausbildungsvertrag in der Tasche. Doch zwei Tage vor Antritt der Lehrstelle bei Kipp Umwelttechnik erteilte ihm die Ausländerbehörde ein Arbeitsverbot. Der Grund: Seine Staatsangehörigkeit ist nicht geklärt. Manchmal, wenn spätabends sein Mitbewohner nach Hause kam, sei er aufgewacht voll Angst und dachte, die Polizei wolle ihn holen, erzählt Hakeem. Ihm ist die Erleichterung darüber anzusehen, dass seine Zukunft nun zumindest für die nächsten Jahre geklärt und vor allen Dingen das zwangsverordnete Nichtstun vorbei ist.

Viele setzen sich für Hakeem ein

Hakeem wohnt in einer kleinen Zweier-Wohngemeinschaft und versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Wo helfende Hände benötigt wurden, da war er zur Stelle, zum Beispiel wenn Arbeiten auf dem Landschaftspflegehof Ramsbrock zu erledigen waren. Der junge Mann bekam Kontakt zur Freien Christengemeinde Bielefeld, fand dort seine religiöse Heimat und konvertierte zum christlichen Glauben. Jeden Sonntag geht er seitdem in die Gottesdienste, übernimmt Aufgaben.

Ein Stück Heimat bedeutet für ihn auch der VfL Ummeln. Zweimal in der Woche trainiert er in der Tischtennis-Abteilung. »Hakeem ist richtig gut und hat sich innerhalb der Mannschaft schon deutlich nach oben gespielt«, lobt Eberhard Grabe, selbst Tischtennisspieler und Leiter der Bezirksämter Senne und Sennestadt.

Vereinskollegen, Gemeindemitglieder und vor allem die Firma Kipp begleiten Hakeem Noono. So durfte Hakeem zwar seine Ausbildung im August nicht beginnen, jeden Samstag habe er dennoch am Deutschunterricht teilnehmen können, den die Firma anbietet. Und viele Menschen setzten sich für den jungen Flüchtling ein – auch bei Oberbürgermeister Pit Clausen.

In der Gesetzeslücke

Bislang erfolglos geblieben sind allerdings die Bemühungen, seine Staatsangehörigkeit zu belegen. Hakeem wurde in Ghana geboren, wo er beide Eltern kurz nacheinander verlor. Sein Onkel, der in Libyen lebte, nahm sich der Vollwaise an. Hakeem erlebte als Teenager den Bürgerkrieg und floh aus Libyen, als sein Onkel 2015 verschwand. Seit er in Bielefeld lebt, versucht er seine Staatsangehörigkeit zu belegen. Zuletzt war er in Berlin bei der liberianischen Botschaft, weil seine Mutter aus Liberia stammte – ohne Erfolg. Hakeem stecke nach wie vor in einer Gesetzeslücke, betont Eberhard Grabe, der sich mit dem jungen Flüchtling darüber freut, dass rechtliche Hürden nun überwunden sind.

Geschlossen ist die Lücke für Hakeem jedoch noch nicht, auch wenn das Kabinett gerade zwei Gesetzesentwürfe vorgelegt hat – das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung.

Für Hakeem ist jedoch entscheidend, dass er bald arbeiten darf. Noch ist nicht geklärt, ob er als Quereinsteiger ins laufende Ausbildungsjahr einsteigt oder Anfang August 2019 mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres startet. Unabhängig davon will er »jetzt Gas geben und noch besser Deutsch lernen«. »Das ist unglaublich«, beschreibt er seine Gefühle – »wie ein richtiges Weihnachtsgeschenk«.