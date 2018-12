Den Auftakt macht am Samstag, 9. Februar, mit Wolf Haas im Theater am Alten Markt. Er liest aus seinem neuen Roman Junger Mann – eine Coming-of-Age-Geschichte, die an Wolfgang Herrndorfs Tschick erinnert. Haas ist vor allem durch seine Krimis mit Privatdetektiv Brenner bekannt, die mehrfach ausgezeichnet und erfolgreich fürs Kino verfilmt wurden.

Am Freitag, 15. Februar, ist Elke Heidenreich im Stadttheater zu erleben. Gemeinsam mit dem Fotografen Tom Krausz hat die Schriftstellerin den Rhein bereist und ein Buch (»Alles fließt«) darüber geschrieben. Die Lesung wird von Marc-Aurel Floros am Klavier begleitet.

Der Journalist Hubertus Meyer-Burckhardt, vor allem bekannt als Moderator der NDR Talk Show, ist auch Gastgeber des Radio-Talks »Frauengespräche«. Zehn Gespräche aus dieser Sendung, unter anderem mit Barbara Schöneberger, Christine Westermann und Ina Müller, hat er nun in seinem Band Frauengeschichten: »Was ich von starken Frauen gelernt habe« versammelt. Vortragen wird er diese am Mittwoch, 13. März, im Stadttheater.

Auch Rocko Schamoni ist zu Gast

Am Donnerstag, 2. Mai, kehrt Rocko Schamoni zurück ins Theater am Alten Markt, um aus seinem neuen Buch »Große Freiheit« zu lesen. Darin geht es um die Kiezlegende Wolfgang »Wolli« Köhler, den außergewöhnlichsten Puff-Boss in der Geschichte St. Paulis.

Ein weiteres Wiedersehen gibt es am Samstag, 11. Mai, im Stadttheater mit Ferdinand von Schirach , der ebenfalls ein neues Buch mit im Gepäck hat: In »Kaffee und Zigaretten« verwebt er autobiografische Erzählungen, Aperçus, Notizen und Beobachtungen zu einem erzählerischen Ganzen, in dem sich Privates und Allgemeines berühren, verzahnen und wechselseitig spiegeln. Außerdem wird Ferdinand von Schirach an diesem Abend einen Vortrag zum Thema »Aufklärung« halten.

In alter Tradition besucht auch Axel Hacke am 22. Mai wieder das Theater am Alten Markt. Wie immer wird er erst im Laufe des Abends entscheiden, welche Texte er mit auf die Bühne bringt. Jede seiner Lesungen ist anders: eine kleine Wundertüte. Karten gibt es bereits im Vorverkauf.