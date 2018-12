Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Seit 1904 hat die Firma Detmers ihren Sitz an der Eickumer Straße in Bielefeld-Jöllenbeck, hat den Betrieb dort immer wieder erweitert und ausgebaut. Doch nun steht der Umzug kurz bevor. Am Lechtermannshof baut der Müsli-Hersteller einen neuen Standort, im Februar soll dort die Produktion anlaufen.

Etwa vier Millionen Euro investiert die Detmers Getreide-Vollwerkost GmbH in das neue Gebäude, erklärt Christine Detmers. »Hinzu kommen auch neue Maschinen, so dass wir die Produktion und den Qualitätssicherungsstandard im Zuge des Neubaus auf den neuesten Stand der Technik bringen«, sagt die Geschäftsführende Gesellschafterin des Müsli-Produzenten, der derzeit etwa 60 Mitarbeiter beschäftigt und in diesem Jahr einen Umsatz von 18,5 Millionen Euro erzielen will.

Statt bislang 1800 Quadratmetern für Produktion und Verwaltung stehen am Lechtermannshof, nur wenige hundert Meter entfernt, dann künftig knapp 5300 Quadratmeter Fläche zur Verfügung – einschließlich der etwa 2100 Quadratmeter großen Halle, die das Unternehmen auf dem dortigen Gelände bislang als Lager genutzt hat. Das bislang gepachtete Grundstück habe das Unternehmen für das Neubauprojekt gekauft, so Christine Detmers.

Noch arbeitet sie von ihrem Büro an der Eickumer Straße 94 aus. Das Haus, Keimzelle des Unternehmens, habe ihre Urgroßmutter Friederike Detmers für ihren Mann Fritz Paul gekauft, erzählt Christine Detmers. »Sie war immer sehr sparsam. Das Geld hat sie verdient, in dem sie für die Leute in der Gegend gebügelt hat.« Und ihr heutiges Büro sei einst das Wohnzimmer der Familie gewesen.

In dem Gebäude gründeten Friederike und Fritz Paul Detmers eine Bäckerei. Und da es in der damals dünn besiedelten Gegend nur einige weit verstreute Bauernhöfe gab, fuhr der Bäckermeister das Brot mit der Pferdekutsche aus. 1926 startete dann der motorisierte Frischedienst, der das Brot zu Einzelhändlern in der Region, aber auch bis nach Hannover und Salzgitter brachte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg expandierte das Unternehmen. Auf dem Firmengelände an der Eickumer Straße wurde immer wieder angebaut. Als Christine Detmers Vater Albert und dessen Bruder Fritz in den 60er und 70er Jahren die Unternehmensführung übernahmen, bauten sie den Vertrieb und den Frischedienst weiter aus.

Eine Zäsur kam dann 1985. Die Brüder kauften die Großbäckerei Mestemacher in Gütersloh und verkauften den Vertrieb und den Frischedienst mit 27 Fahrzeugen an die Großbäckerei Wendel – heute Lieken. Heute gilt Mestemacher weltweit als Marktführer für langhaltbare Vollkornbrote und Pumpernickel.

Auf die Idee, an dem alten Bäckerei-Standort Bio-Müsli zu prodizieren, sei ihr Vater durch einen Freund und Reformhaushändler gekommen, erzählt Christine Detmers. »Damit waren wir damals Vorreiter.« Seit dem habe sich die Detmers Getreide-Vollwertkost GmbH stetig weiter entwickelt. Inzwischen beliefere das Unternehmen auch internationale Märkte, darunter auch in den USA, Chile und in Asien. »Ein Markt, der immer interessanter wird, ist unter anderem China«, erklärt die Geschäftsführende Gesellschafterin, die seit Anfang 2017 in der Geschäftsführung tätig ist.

Der Neubau sei nun eine Grundsatzentscheidung gewesen. »Unsere Kapazitäten waren am alten Standort an die Grenzen gekommen. Vielleicht hätten wir den Betrieb von dort aus noch zehn Jahre führen können, doch dann wären wir nicht mehr konkurrenzfähig gewesen. Deshalb haben wir uns zu der Investition entschlossen.«

Das neue Gebäude am Lechtermannshof sei bereits seit 2015 geplant worden, so dass die Produktionsabläufe dort optimal seien. Derzeit werden die Büros eingerichtet, in der Produktionshalle läuft bei einer Abfüllanlage der Testbetrieb, während andere Maschinen noch eingerichtet werden müssen.

Obwohl unter anderem auch in einem neue Verpackungsanlage investiert worden sei, wolle das Unternehmen die Zahl der Mitarbeiter, die zum großen Teil schon sei vielen Jahren in der Firma seien, nach dem Umzug nicht reduzieren, sagt Christine Detmers.