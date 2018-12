Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Die Trassen der künftigen Straßen in Bielefeld- Theesen sind bereits zu erkennen, die Häuser, die abgerissen werden müssen, stehen zum großen Teil leer. Die Arbeiten in Bielefelds größtem Baugebiet zwischen Jöllenbecker Straße, Homannsweg, Schnatsweg und Neulandstraße laufen.

Inzwischen haben die Bagger schon viel Erde bewegt, um die oberste Bodenschicht entlang der Trassen abzutragen, über die einmal Straßen das neue Baugebiet erschließen werden. »Anfang des kommenden Jahres werden dann entlang dieser Straßen zunächst die Kanäle und Versorgungsleitungen verlegt«, erklärt Andreas Kohl, Geschäftsführer der Wesertal Erschließungsgesellschaft aus Bad Oeynhausen.

Diese hat einen Großteil der Grundstücke auf dem insgesamt etwa 16 Hektar großen Areal gekauft und übernimmt die Erschließung. Dazu hat das Unternehmen mehrere Verträge mit der Stadt geschlossen. Die fertig erschlossenen Grundstücke werden dann an die Bauherren verkauft, wobei die Grundstücke für Einfamilienhäuser bis auf wenige Ausnahmen alle bereits veräußert seien, so Kohl. »Wir haben sogar eine Warteliste an Interessenten.«

Und auch für die Grundstücke, auf denen Mehrfamilienhäuser entstehen sollen, seien die Kaufverträge teils bereits unterschrieben, bei anderen stünden die Käufer fest. Dies seien zum Teil private Investoren, zum Teil Gesellschaften wie die BGW Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen mbH (BGW), die Gebäude für den sozialen Wohnungsbau errichten wolle und auch den Bau der vorgesehenen fünfzügigen Kita in dem Baugebiet übernehmen werde, erläutert Andreas Kohl. Etwa drei Viertel des gesamten Gebiets kann aktuell entwickelt werden, so der Wesertal-Geschäftsführer. Bei den fehlenden Grundstücken seien die Eigentümer nicht zum Verkauf bereit gewesen.

Mehrere Baukolonnen arbeiten gleichzeitig

Ab Anfang 2019 wolle das Unternehmen mit mehreren Baukolonnen gleichzeitig in dem Gebiet arbeiten, um die Erschließung möglichst schnell voran zu treiben, kündigt Kohl an. Denn einige Bauherren warteten schon auf einen Termin für den Baubeginn und hätten auch schon Bauanträge gestellt. Bis zum Sommer sollen deshalb alle Kanäle und Versorgungsleitungen verlegt sein, so dass in der zweiten Jahreshälfte 2019 mit dem Hausbau begonnen werden könne.

Wie berichtet, wird das Baugebiet, in dem insgesamt knapp 300 Wohneinheiten entstehen sollen, in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Im westlichen und südlichen Randbereichen zur Neulandstraße und zum Homannsweg wird es eine eineinhalbgeschossige Bauweise für Einzel- oder Doppelhäuser mit maximal zwei Wohneinheiten geben. Daneben sind auch zweigeschossige Stadtvillen mit maximal drei Wohneinheiten vorgesehen. Im mittleren Bereich dürfen auch kleinere Mehrfamilienhäuser gebaut werden, entlang der Jöllenbecker Straße sind Mehrfamilienhäuser mit drei Voll- und einem Staffelgeschoss geplant.

Die Grundstücke für die Einfamilienhäuser sind zwischen etwa 400 und 750 Quadratmeter groß, die für die Mehrfamilienhäuser bis zu knapp 2500 Quadratmeter. Die Preise für die erschlossenen Grundstücke liegen zwischen 280 und 295 Euro pro Quadratmeter.

Vier Häuser in dem Gebiet müssen abgerissen werden, drei davon stehen laut Kohl schon leer, die Bewohner des vierten Hauses sollen in Kürze ausziehen. Die Torbögen der alten Hofgebäude sollen dabei gesichert und erhalten werden.

Hauptzufahrt zu dem neuen Wohngebiet wird an der Jöllenbecker Straße wenige Meter nördlich der Einmündung zum Homannsweg sein, der dann von der Jöllenbecker Straße abgebunden wird. Die neue Kreuzung soll dann per Ampel geregelt werden, erläutert Andreas Kohl.

Vor dem Lärm der Jöllenbecker Straße wird das neue Wohngebiet durch einen drei Meter hohen Lärmschutzwall geschützt, auf dem eine zwei Meter hohe Lärmschutzwand gebaut wird.