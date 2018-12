Von Markus Poch

»Es tut schon ziemlich weh, die alten Balken zerbersten zu hören«, sagt der 54-jährige Bauherr mit Blick auf den Abrissbagger und den rapide anwachsenden Schutthaufen darunter. »Immerhin habe ich in diesen Räumen seit 1968 meine Jugend verbracht.« Das Eckhaus Windelsbleicher Straße 28, erbaut 1927, samt Hallenerweiterung aus dem Jahre 2000 sollte nach dem Auszug der Langer GmbH zunächst an Gewerbetreibende vermietet werden. Doch vor dem Hintergrund des grassierenden Wohnungsmangels in Bielefeld legte Michael Langer sich doch auf ein reines Wohnhaus fest.

Neubau soll dem Altbau ähneln

Die Entwürfe des Architekturbüros Kiolbassa sehen auf dem 1000 Quadratmeter großen Grundstück einen barrierefreien, erneut über Eck gebauten Komplex mit zwei Geschossen plus Staffelgeschoss vor. Er wird ausgestattet mit Aufzug, Balkonen oder Terrassen sowie Stellplätzen im Hof. Die Mietwohnungen sind zwischen 56 Quadratmetern (Souterrain) und 132 Quadratmetern (Penthouse) groß. Der Neubau soll in seiner Anmutung bewusst dem Altbau ähneln, zumal Teile der bisherigen Produktions- und Werkstatthalle erhalten und integriert werden. Deshalb fällt das geplante Wohnhaus durch seine hohen, schmalen Fenster im Parterre auf (siehe Visualisierung unten), die bislang ausschließlich die Werkstatt markierten.

Was die sonstige Fassadengestaltung angeht, will Gerhard Kiolbassa sich noch nicht festlegen: »Sicherlich Grau- und Beige-Töne, aber die geeigneten Materialien müssen wir noch finden«, erklärt der Architekt. »Da laufen Gespräche mit verschiedenen Firmen. In jedem Fall wollen wir das Staffelgeschoss in seiner Materialstruktur vom Unterbau absetzen.«

Sofern die Arbeiten am Neubau zu Jahresbeginn 2019 starten könnten und ohne größere Verzögerungen auskämen, soll das Gebäude schon Ende 2019 oder Anfang 2020 schlüsselfertig sein. Bauherr Michael Langer plant mit einem Budget von 1,5 Millionen Euro. Auf einem weiteren Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft, Windelsbleicher Straße 34, will der gelernte Elektromeister mit nur wenigen Monaten Abstand für 1,7 Millionen Euro ein zweites Mehrfamilienhaus errichten lassen – dieses Mal mit sieben Mietwohnungen. Das Areal, auf dem zuletzt ein marodes Einfamilienhaus gestanden hatte, war im Herbst eingeebnet worden.

Firma verkauft

Die zuletzt 20 Mitarbeiter der Langer GmbH sind laut Michael Langer von der Gilgen Door System Germany GmbH übernommen worden, arbeiten jetzt nicht weit weg an der Wiener Straße 93. Das Schweizer Großunternehmen Gilgen, heute dem japanischen Konzern Nabtesco zugehörig, war jahrelang Teilelieferant der Langer GmbH, kaufte das Brackweder Unternehmen schließlich auf.

Mit dem oben beschriebenen Abriss des 91 Jahre alten Eckhauses bleibt im Brackweder Stadtbild vom Wirken der Unternehmerfamilie nicht mehr viel übrig. Michael Langers Eltern Heinz Wolfgang und Eva hatten sich 1961 im Haus der heutigen Buchhandlung Klack, damals Elektro-Niermann, mit Elektro-Installationen selbstständig gemacht. 1968 kauften sie das Haus an der Windelsbleicher Straße 28 und kehrten der Hauptstraße den Rücken.

»1975 kamen dann die Automatiktüren ins Spiel«, erzählt Michael Langer, der die Firma seiner Eltern 1993 übernahm und weiter am Markt etablieren konnte: Von seinen Leuten zusammengesetzte und montierte Schiebetüren fanden und finden sich in vielen großen und kleinen Betrieben in der Region wieder, in Deutschland und in Europa. Langer: »Durch unsere Flexibilität waren wir unserer Konkurrenz oft eine Nasenlänge voraus.«