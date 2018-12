Die Mindener Stichlinge nehmen am 19. Januar die Asylpolitik unter die kabarettistische Lupe. Foto: Bernd Horstmann

Von Uta Jostwerner

Regionale und überregional bekannte Künstler und Künstlerinnen, alte Bekannte und neue Gesichter, konnten vom rührigen Vorstand erneut verpflichtet werden.

Der Veranstaltungsreigen beginnt mit einem Vortrag von Professor Hans-Werner Sinn, den man getrost als die weltweit bekannteste Persönlichkeit aus Brake bezeichnen kann. Brake kulturell hat den weltbekannten Ökonomen, der zeitlebens seine Kontakte nach Brake aufrecht erhalten hat, für einen Vortrag gewinnen können: Am Samstag, 12. Januar spricht er ab 16 Uhr im Kinder- und Jugendhaus der AWO in Brake über »Euro, Europa, Brexit und Trump«. Der Eintritt ist frei. »Wegen des zu erwartenden großen Interesses vergeben wir Eintrittskarten vorab. Sie sind ab Montag, 17. Dezember, bei Fischer in der Braker Straße 66 erhältlich«, sagt Vorsitzender Gerhard Wäschebach.

Bereits eine Woche später, am Samstag, 19. Januar, treten die Mindener Stichlinge mit ihrem neuen Programm »Donner, Blitz und Sonnenschein oder bei Gewitter nicht hüpfen« im Muschelsaal Heepen auf. Beginn ist um 20 Uhr. Diesmal bietet die Asylpolitik der Regierung der Kabarett-Truppe aus Minden reichlich Steilvorlagen. Auch für diesen Auftritt beginnt der Vorverkauf am kommenden Montag.

Immer wieder beliebt sind die Beiträge des Bielefelder Opernensembles. »Schon vor zwei Jahren waren die fast 200 Besucher begeistert«, weiß Annegret Bokermann, 2. Vorsitzende. Dieses Mal präsentieren Nienke Otten, Caio Monteiro und Lianghua Gong, begleitet von Anahit Ter-Tatshatyan am Klavier, bekannte Stücke aus Oper, Operette und Musical. Das Konzert am Sonntag, 24. Februar, beginnt um 17 Uhr im Gemeindehaus Brake. Karten gibt es nur an der Abendkasse.

Schon zwei Theodorakis-Konzerte hat Brake kulturell veranstaltet: Nun haben sechs Musiker mit der Sängerin Alexandra Voulgari ein Konzert mit den vier großen Griechen einstudiert: Markopoulos, Loizos, Hatzidakis und Theodorakis. Alexandra Voulgari gehört zum Ensemble der Bonner Oper, versteht sich aber auch als Volkssängerin. Das Konzert am Samstag, 16. März, beginnt um 19 Uhr in der Rudolf-Steiner-Schule in Schildesche.

Weimarer Jazz-Trio

Eine Ausstellung mit Werken von Gisela Geisweid eröffnet am Sonntag, 7. April, um 11.30 Uhr im Braker Gemeindehaus. Eines ihrer Werke ziert auch das Titelblatt des Programm-Flyers.

Weiter geht es am Sonntag, 12. Mai, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche Brake mit dem Kammerorchester Camerata. Es wurde 2012 von Mitgliedern des Freien Sinfonie-Orchesters Bielefeld (FSO) gegründet. Unter der Leitung von Werner Jost spielen sie Werke von Peter Tschaikowski und Edvard Grieg. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Erneut gibt auch das Weimarer Jazz-Trio sein Stelldichein bei Brake kulturell. Das Konzert findet am Sonntag, 16. Juni, um 17 Uhr im Gemeindehaus Brake statt. Karten gibt es an der Abendkasse.

Fast schon ein Klassiker ist der »Braker Sommer«: Musikerinnen und Musiker, die in Brake wohnen und entweder Musik-Profis oder Amateure mit gehobenem Anspruch sind, veranstalten ein Konzert, das die musikalischen Qualitäten des Stadtteils (re)präsentiert (Sonntag, 7. Juli, 17 Uhr, evangelische Kirche Brake. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten).

Hier gibt es Karten

Nach längerer Zeit konnte auch Heinz Flottmann wieder einmal verpflichtet werden. In Kooperation mit der AWO, die ihr 100-jähriges Bestehen feiert, plant der Bielefelder Comedian am Samstag, 17. August, um 18 Uhr im Kinder- und Jugendhaus der AWO einen chronologischen Lückenschluss. Der Eintritt ist frei.

Karten für die Stichlinge, das Theodroakis-Konzert gibt es in den Buchhandlungen in Heepen und Schildesche, bei Fischer in Brake und bei der Tourist-Information.

Wie Gerhard Wäschebach mitteilt, wird das Programm in Brake und Umgebung nicht mehr flächendeckend an die Haushalte verteilt, sondern kann in Geschäften, Firmen, Arztpraxen, Apotheken, Kitas, Sportstudios, kirchlichen und öffentlichen Einrichtungen abgeholt werden.